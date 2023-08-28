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رياضة

النجم البلجيكي إيدين هازارد يدرس الاعتزال نهائيا

إيدين هازارد، فيتو
إيدين هازارد، فيتو

يدرس النجم البلجيكي الدولي السابق، إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد وتشيلسي السابق، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

ورحل هازارد (32 عامًا) عن ريال مدريد، خلال الصيف الجاري، بعد اتفاق على فسخ التعاقد بين الطرفين، ولم يلتحق حتى الآن بأي نادٍ

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن بعض الوكلاء تواصلوا مع ممثلي هازارد من أجل عرض اللاعب على أحد الأندية الفرنسية، مثل أولمبيك مارسيليا أو نيس أو ليل، لكن البلجيكي رفض.

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وأشار التقرير، إلى أن رغبة هازارد الآن هي الاستمتاع مع عائلته وإيقاف كل شيء والتقاعد عن كرة القدم.

ويحاول المحيطون بالنجم هازارد تحفيزه من أجل مواصلة مسيرته في عالم كرة القدم.

وشارك هازارد مع ريال مدريد في 76 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة.

بيان رحيل هازارد عن ريال مدريد

وكان نادي ريال مدريد أعلن رحيل لاعبه البلجيكي إيدين هازارد عن صفوف الميرنجي، بنهاية الموسم الماضي.

وقال النادي، في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: "توصل ريال مدريد وإيدين هازارد إلى اتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح اللاعب اعتبارا من 30 يونيو2023".

وأضاف البيان: "كان هازارد جزءا من نادينا لمدة 4 مواسم، حقق فيها 8 ألقاب: دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبي، الليجا (مرتين)، كأس الملك، وكأس السوبر الإسباني (مرتين)".

وأتم البيان: "يريد ريال مدريد التعبير عن امتنانه لهازارد، ويتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة".

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