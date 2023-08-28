الإثنين 28 أغسطس 2023
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حوادث

سطو مسلح لسرقة 700 ألف جنيه من شقة في مطروح

مديرية أمن مطروح،
مديرية أمن مطروح، فيتو

تمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية،من ضبط  مرتكبي واقعة السطو المسلح لسرقة 700 ألف جنيه من داخل شقة فى مطروح.

تلقى قسم شرطة قسم مطروح بمديرية أمن مطروح بلاغا من مالك مقهى، وعاملان بذات المقهى - مقيمين بدائرة القسم بأن الأول مستأجر لشقة كائنة بدائرة القسم تستخدم لإقامة العمال.

سطو مسلح لسرقة 700 الف جنيه من شقة فى مطروح 

 وأضاف (العاملان) أنهما حال تواجدهما بالشقة فوجئا بـ 3 أشخاص مجهولين أحدهم يحمل سلاح أبيض "مطواة"، وقاموا بتهديدهما وتوثيقهما، وإستولوا على مبلغ 700 ألف جنيه  من داخل صندوق خشبى ولاذوا بالهرب.

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و بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط ثلاثة من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر أحدهم أنه نظرًا لسابقة عمله طرف المبلغ وعلمه بإحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة محل البلاغ فإختمر فى ذهنة سرقته فقام بالإتفاق مع باقى المتهمين وإرتكبوا الواقعة.

كما أرشدوا عن جزء من المبلغ المالى وقرروا بأن باقى المبلغ بحوزة المتهم الهارب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.و بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص “لثلاثة منهم معلومات جنائية”.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط ثلاثة من المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر أحدهم أنه نظرًا لسابقة عمله طرف المبلغ وعلمه بإحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة محل البلاغ فإختمر فى ذهنة سرقته فقام بالإتفاق مع باقى المتهمين وإرتكبوا الواقعة، كما أرشدوا عن جزء من المبلغ المالى وقرروا بأن باقى المبلغ بحوزة المتهم الهارب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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قطاع الأمن العام سطو مسلح قسم شرطة قسم مطروح مديرية أمن مطروح

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