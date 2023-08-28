عامل يقتل سائقا لسرقة توك توك فى الإسكندرية

أقدم عامل على إنهاء حياة سائق لسرقة مركبته توك توك فى الإسكندرية وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة بسرقة توك توك وهاتف الضحية.

كشف ملابسات واقعة مقتل سائق "توك توك" بالإسكندرية

تلقى قسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من بائع متجول - مقيم بدائرة القسم بخروج نجله للعمل على مركبة "توك توك" وعدم عودته.

وبالفحص وبإجراء التحريات تبين قيام عامل خردة "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم باستقلال المركبة رفقة الـمُتغيب وقيامه بقتله بغرض السرقة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لسرقة مركبة التوك توك الخاصة بالمجنى عليه.

كما أرشد عن مكان الجثة، والأداة المستخدمة فـى الواقعة، وأضاف ببيع المركبة نظير مبلغ مالى لـ(شخصين - لهما معلومات جنائية "سيئ النية") تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن المركبة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.