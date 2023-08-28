الإثنين 28 أغسطس 2023
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حوادث

رجل تنكر في زي منتقبة، ضبط مرتكبى السطو على محل مصوغات بالإسماعيلية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط مرتكبى واقعة محاولة السطو على محل مصوغات ذهبية بالإسماعيلية. 

تلقي مركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغا بضبط شخص حال قيامه بمحاولة سرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل أحد المحلات.
 

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وبالانتقال والتقابل مع (مسئولة عن محل مصوغات) وقررت أنها حال تواجدها بالمحل المملوك لشقيقها فوجئت بتوقف مركبة "توك توك"ونزول "سيدة منتقبة" ورجل يرتدى كمامة طبية وقاما بالدلوف داخل المحل. 

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وقامت السيدة بفصل كاميرات المراقبة بالمحل وكان بحوزة الرجل "سلاح نارى" وحاولا سرقة بعض المشغولات الذهبية فقامت بالاستغاثة بالمارة وتم ضبط "السيدة المنتقبة" وتبين أنه رجل يرتدى الملابس النسائية (طالب - مقيم بدائرة المركز "تربطه صلة قرابة بالمبلغة") وسبق عمله بالمحل المُشار إليه وتم طرده لسابقة قيامه بسرقة بعض المشغولات الذهبية.


بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط المتهم الثانى (عاطل –"له معلومات جنائية")، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، وأرشد عن (السلاح النارى وطلقة نارية - مركبة التوك توك.. المستخدمين فى الواقعة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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