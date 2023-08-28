نظر استئناف مقاول محكوم عليه بالسجن 109 سنوات في عين الصيرة، بعد قليل

تنظر محكمة مستأنف مصر القديمة، منذ قليل، نظر استئناف "سيد. ع" المقاول المتهم بالنصب على المواطنين بمنطقة عين الصيرة.

وأُجلت 43 قضية لجلسة اليوم للإعلان بتقديم العقد، و34 قضية أخرى لجلسة 11 سبتمبر للتصالح.

وعاقبت محكمة جنح مصر القديمة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، في وقت سابق، المتهم بالنصب على المواطنين وبيع شقق سكنية لأكثر من شخص بأحكام قضائية، وصلت جملتها إلى أكثر من 60 عاما، في عدة قضايا في نفس الواقعة، بأحكام بلغت سنة إلى سنتين عن كل واقعة منفردة.

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وكان المتهم أدلى باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة خلال التحقيقات، إنه حصل على أموال الضحايا، ولكن لم يقصد النصب عليهم، لكنه كان يحاول جمع أموال لاستكمال بناء وتشطيب الشقق السكنية للعقارين، ولكنه باع الشقة الواحدة لأكثر من شخص، وعندما ضاق عليه الحال ولم يتمكن من إيجاد حل فر هاربًا، ولكنه في طريقه للتفاوض مع الضحايا وتسليمهم الشقق والآخرين أموالهم.

تحقيقات النيابة تكشف التفاصيل

وكشفت التحقيقات أن المتهم مقاول بمنطقة عين الصيرة، يقوم ببناء العقارات ثم بيعها، وتبين أن المجني عليهم قاموا بشراء شقق سكنية بعقارين من العقارات المملوكة له، ثم تبين أن باع الشقة الواحدة لأكثر من خمسة أشخاص وأخذ من كل منهم مبلغ نصف مليون جنيه.

وتبين أن المتهم يدعى "س. ع" مقاول كبير، مقيم بمنطقة عين الصيرة، دائرة قسم شرطة مصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في البلاغات.

عقوبة النصب في القانون

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضًا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولا بدَّ أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء