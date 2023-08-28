مصاب بطلقات متفرقة، تحقيقات النيابة في العثور على عامل مقتول في كرداسة

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في العثور علي جثة عامل مقتولا في منطقة كرداسة في الجيزة، بعدما كشفت تفاصيل مناظرة الجثة انها مصابة بعدة طلقات في الصدر وأماكن متفرقة من الجسد.

وأمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

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أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة عامل عثر عليه مقتولا بطلق ناري بمنطقة كرداسة، لإعداد تقرير الصفة التشريحية وكشف ملابسات الحادث، والتعرف على سبب الوفاة.

كما استدعت النيابة أهل المجني عليه للاستماع لأقوالها، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تفاصيل العثور على جثة عامل مقتولا

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شخص مقتولا بوابل من الرصاص، وتم تحديد هوية المتوفى، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

العثور على جثة عامل مقتولًا بطلق ناري في كرداسة

ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات والاستماع إلى أقوال أسرته لمعرفة ملابسات الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، وطلبت تحريات حول ملابسات وظروف الواقعة وانتداب الطب الشرعى لإعداد تقرير بشأن أسباب الوفاة.