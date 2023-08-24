الخميس 24 أغسطس 2023
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حوادث

تجديد حبس مسجل خطر قتل زوجته بلوح زجاج في السويس

حبس؛ فيتو
حبس؛ فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس الكلية، تجدد حبس مسجل خطر قتل زوجته بلوح زجاج، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

 

تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها

وكان قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس تلقى بلاغا من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بوفاة (زوجته "ربة منزل") وبها إصابات متفرقة بالجسم إثر سقوط جسم زجاجى على الرأس أدى إلى الوفاة.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها وبسؤاله قال إنه أثناء قيامه بالتعدى عليها بالضرب داخل محل سكنهما لخلافات الزوجية وحال ملاحقته لها اصطدمت بلوح زجاجي مما أدى إلى سقوطها أرضًا مما تسبب فى وفاتها.
 

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 وبسؤال شقيقة المجنى عليها (مقيمة بذات العنوان) اتهمت الزوج بإحداث إصابة شقيقتها التى أودت بحياتها وأضافت بأنه دائم التعدى عليها لخلافات الزوجية بينهما، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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قسم شرطة الجناين مديرية أمن السويس أمن السويس

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