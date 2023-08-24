تجديد حبس مسجل خطر قتل زوجته بلوح زجاج في السويس
قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس الكلية، تجدد حبس مسجل خطر قتل زوجته بلوح زجاج، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها
وكان قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس تلقى بلاغا من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بوفاة (زوجته "ربة منزل") وبها إصابات متفرقة بالجسم إثر سقوط جسم زجاجى على الرأس أدى إلى الوفاة.
وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها وبسؤاله قال إنه أثناء قيامه بالتعدى عليها بالضرب داخل محل سكنهما لخلافات الزوجية وحال ملاحقته لها اصطدمت بلوح زجاجي مما أدى إلى سقوطها أرضًا مما تسبب فى وفاتها.
وبسؤال شقيقة المجنى عليها (مقيمة بذات العنوان) اتهمت الزوج بإحداث إصابة شقيقتها التى أودت بحياتها وأضافت بأنه دائم التعدى عليها لخلافات الزوجية بينهما، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.