السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تريند

ساويرس عن عدم حضور بوتين جنازة قائد فاجنر: خايف يتقال عليه يقتل القتيل ويمشي في جنازته

رجل الأعمال نجيب
رجل الأعمال نجيب ساويرس، فيتو

جنازة قائد فاجنر، علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على عدم حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جنازة قائد فاجنر يفجيني بريجوجين، كاشفًا عن مخاوف بوتين من حضور جنازة يفجيني بريجوجين، مشيرًا إلى أن بوتين يخشى من المثل القائل "يقتل القتيل ويمشي في جنازته". 

عدم حضور بوتن جنازة قائد فاجنر وساويرس يعلق 

وعن جنازة قائد فاجنر يفجيني بريجوجين، وعدم حضور بوتين للجنازة قال المهندس نجيب ساويرس: "هو خايف من المثل اللى بيقول: "يقتل القتيل ويمشى فى جنازته " علشان كده ما راحش". 

وجاء ذلك ردًا على تصريح الكرملين، بعدم حضور بوتين لجنازة قائد فاجنر يفجيني بريجوجين، حيث صرح الكرملين بأن "جدول أعمال الرئيس بوتين لا يسمح له بحضور جنازة قائد فاجنر."

Advertisements

مصرع قائد فاجنز ومساعده في حادث طائرة

 
جدير بالذكر أن قائد فاجنر يفجيني بريجوجين لقى مصرعه مع مساعده ديمتري أوكتين، في حادث تحطم طائرة مجموعة فاجنر الروسية الخاصة، الذي وقع منذ أيام.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ردًا على إمكانية حضور بوتين لجنازة قائد فاجنر يفجيني بريجوجين "إن جدول أعمال بوتين لا يسمح له بحضور جنازة قائد فاجنر يفجيني بريجوجين"


ووصفت الرئاسة الروسية، أمس الجمعة، تصريحات الغرب حول تورط الكرملين في وفاة قائد قوات فاجنر العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين بأنه "محض افتراءات"، كما اعتبر تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن في شأن مصرع قائد فاجنر بأنها "غير مقبولة".

الغرب يشير لتورط الكرملين في حادث مصرع بريجوجين

كما ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن تصريحات الغرب بتورط الكرملين في حادث مصرع بريجوجين "كذبة مطلقة"، موضحًا أنه "لا تزال هناك القليل من الحقائق وسيتعين على التحقيق توضيحها."

وقال ديمتري بيسكوف إنه "سيتم نشر النتائج الرسمية للتحقيق في حادثة تحطم الطائرة التي كانت تقل يفجيني بريجوجين و6 من رفاقه، ومصرعهم."

بوتين لن يحضر جنازة قائد فاجنر، فيتو


وعما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر جنازة بريجوجين، قال بيسكوف: "لا نعرف حتى الآن كم ستستغرق إجراءات التحقيق، الرئيس لديه جدول أعمال مزدحم بشكل عام".

بوتن لم يعقد اجتماعات في الكرملين مع بريجوجين

وأضاف الناطق باسم الكرملين بيسكوف "أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يعقد مؤخرًا أي اجتماعات في الكرملين شارك فيها مؤسس شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوجين.

ساويرس يعلق على تغيير محمد الحلو لمطلع أغنيته بـ"عمار يا سعودية"

بعد يومين من مصرع قائد فاجنر، بوتين يصدر قرارا هاما بشأن الجماعات المسلحة


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جنازة قائد فاجنر مهندس نجيب ساويرس قائد فاجنر يفجيني بريجوجين مصرع قائد فاجنر يفجيني بريجوجين جنازة قائد فاجنر يفجيني بريجوجين رجل الأعمال نجيب ساويرس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائد فاجنر

مواد متعلقة

بعد توبيخ روسيا، تصريح جديد من بايدن بشأن سقوط طائرة قائد فاجنر

لجنة التحقيق الروسية تكشف تفاصيل جديدة في حادث تحطم طائرة قائد فاجنر

تصفية زعيم فاجنر، كيف يتعامل القانون الدولي مع الميليشيات المسلحة؟

ساويرس يعلق على تغيير محمد الحلو لمطلع أغنيته بـ"عمار يا سعودية"

الأكثر قراءة

رد الزمالك النهائي على أنباء تقسيط غرامة كهربا

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي اليوم السبت 26-8-2023

ساويرس عن عدم حضور بوتين جنازة قائد فاجنر: خايف يتقال عليه يقتل القتيل ويمشي في جنازته

الرياضة تستجيب لـ فيتو وتنهي أزمة حجز تذاكر العودة لبعثة يد الزمالك من السعودية

موظف يربح ربع مليون دولار بعد يوم واحد من فقدان وظيفته التي عمل بها 20 عاما

طريقة حجز جديدة لتذاكر السكك الحديدية تعرف عليها

بسبب أغنية أنت معفنة، إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق

تحرك برلماني بشأن هدم الجبانات بالسيدة عائشة والإمام الشافعي

Advertisements

منوعات

المزيد

موظف يربح ربع مليون دولار بعد يوم واحد من فقدان وظيفته التي عمل بها 20 عاما

التغير المناخي كارثة تهدد البطريق في القطب الجنوبي

وقعت عليه القرعة، عضو في جماعة دينية بالعراق يحاول التخلص من حياته قربانا للإمام علي

ادفع واعرف، موقع يتيح للآباء والأمهات معرفة شكل ابنك المستقبلي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26-8-2023

أسعار الفاكهة اليوم، 20 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الجوافة في سوق العبور

أسعار السيراميك اليوم السبت 26-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نيوكاسل مع ليفربول.. روما ضد ميلان.. اتحاد جدة أمام الهلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب، مضمون ومجرب

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 26-8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية