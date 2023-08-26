ساويرس عن عدم حضور بوتين جنازة قائد فاجنر: خايف يتقال عليه يقتل القتيل ويمشي في جنازته

جنازة قائد فاجنر، علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على عدم حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جنازة قائد فاجنر يفجيني بريجوجين، كاشفًا عن مخاوف بوتين من حضور جنازة يفجيني بريجوجين، مشيرًا إلى أن بوتين يخشى من المثل القائل "يقتل القتيل ويمشي في جنازته".

عدم حضور بوتن جنازة قائد فاجنر وساويرس يعلق

وعن جنازة قائد فاجنر يفجيني بريجوجين، وعدم حضور بوتين للجنازة قال المهندس نجيب ساويرس: "هو خايف من المثل اللى بيقول: "يقتل القتيل ويمشى فى جنازته " علشان كده ما راحش".

وجاء ذلك ردًا على تصريح الكرملين، بعدم حضور بوتين لجنازة قائد فاجنر يفجيني بريجوجين، حيث صرح الكرملين بأن "جدول أعمال الرئيس بوتين لا يسمح له بحضور جنازة قائد فاجنر."

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مصرع قائد فاجنز ومساعده في حادث طائرة



جدير بالذكر أن قائد فاجنر يفجيني بريجوجين لقى مصرعه مع مساعده ديمتري أوكتين، في حادث تحطم طائرة مجموعة فاجنر الروسية الخاصة، الذي وقع منذ أيام.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ردًا على إمكانية حضور بوتين لجنازة قائد فاجنر يفجيني بريجوجين "إن جدول أعمال بوتين لا يسمح له بحضور جنازة قائد فاجنر يفجيني بريجوجين"



ووصفت الرئاسة الروسية، أمس الجمعة، تصريحات الغرب حول تورط الكرملين في وفاة قائد قوات فاجنر العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين بأنه "محض افتراءات"، كما اعتبر تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن في شأن مصرع قائد فاجنر بأنها "غير مقبولة".

الغرب يشير لتورط الكرملين في حادث مصرع بريجوجين

كما ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن تصريحات الغرب بتورط الكرملين في حادث مصرع بريجوجين "كذبة مطلقة"، موضحًا أنه "لا تزال هناك القليل من الحقائق وسيتعين على التحقيق توضيحها."

وقال ديمتري بيسكوف إنه "سيتم نشر النتائج الرسمية للتحقيق في حادثة تحطم الطائرة التي كانت تقل يفجيني بريجوجين و6 من رفاقه، ومصرعهم."

بوتين لن يحضر جنازة قائد فاجنر، فيتو



وعما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر جنازة بريجوجين، قال بيسكوف: "لا نعرف حتى الآن كم ستستغرق إجراءات التحقيق، الرئيس لديه جدول أعمال مزدحم بشكل عام".

بوتن لم يعقد اجتماعات في الكرملين مع بريجوجين

وأضاف الناطق باسم الكرملين بيسكوف "أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يعقد مؤخرًا أي اجتماعات في الكرملين شارك فيها مؤسس شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوجين.