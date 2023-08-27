الأحد 27 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

عالم كدابة، مليون مشاهدة لأغنية حمزة نمرة من ألبومه الجديد (فيديو)

أغنية عالم كدابة،
أغنية عالم كدابة، فيتو

حققت أغنية عالم كدابة للمطرب حمزة نمرة مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك منذ طرحها يوم الأربعاء الماضي، ضمن أغاني ألبوم حمزة نمرة الجديد. 

أغنية عالم كدابة 

وأغنية عالم كدابة من كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلي وأحمد الشاذلي، توزيع عمرو الخضري. 

وتقول كلمات الأغنية: "شافوا عندي حاجة حلوة حبوا منها يخطفوا.. قربوا مني زيادة وطبلولي وسقفوا.. ولما أخدوا كل حاجة ومني شبعوا واكتفوا.. اختفوا اختفوا.. عيش وملح أصول وعشرة كل دول اتبخروا.. واللي ياما.. جريت عشانهم عني هما اتأخروا.. ده اللي يلقى واحد أصيل في الزمان ده يقدره ويبخروا ويبخروا.. آه يا ناس مش صافية جبتولنا الكافية.. ضمايركوا بعافية مفيكوش غير عين.. يا نفوس قلابة يا عالم كدابة.. بتقولوا غلابة ده غلابة مين". 

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ألبوم حمزة نمرة الجديد 

ويفاجئ حمزة جمهوره العربي بوجبة غنائية دسمة خلال الألبوم الذي يضم 13 أغنية، يتم إطلاقها بطريقة تسويقية مختلفة بواقع أغنية جديدة كل أسبوع وتحديدًا في أيام الأربعاء على مدار موسم الصيف.

ويخوض نمرة مغامرة فنية جديدة خلال "رايق" حيث يعتبر أول ألبومات مسيرته الغنائية الذي يتم إطلاقه خلال موسم الصيف، ويحمل في أغنياته مذاقات موسيقية متنوعة بين الموسيقى الشرقية والفيوجن والشعبي مع الفلامنكو والأفروبيت، في حين تتنوع موضوعات أغانيه بين العاطفية والواقعية والشجن وجرعة مركزة من البهجة والتفاؤل التي تتلاءم مع الأجواء الصيفية.

حمزة نمرة يطرح أغنية "عالم كدابة" (فيديو)

أكيد راجعين، حمزة نمرة يطرح أحدث أغنيات ألبومه الجديد

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