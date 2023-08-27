نجيب ساويرس يكشف حجم ثروته مقارنة بأموال محمد صلاح

محمد صلاح، كشف رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، عن حجم ثروته مقارنة بحجم ثروة لاعب المنتخب ونجم ليفربول محمد صلاح، مؤكدًا أنه من الصعب منافسة ثروة محمد صلاح بالنسبة لثروته.

منافسة ثروة محمد صلاح بثروة نجيب ساويرس

وعن منافسة ثروة محمد صلاح لثروته كتب المهندس نجيب ساويرس تغريدة عبر تويتر «منصة اكس الحالية»: «صعب».

جاء رد المهندس نجيب ساويرس تعليقًا على أحد متابعيه الذي قال: «صلاح بدأ ينافس نجيب بك ساويرس على ثروته».

جدير بالذكر أن وسائل الإعلام الغربية أكدت أن الراتب السنوي لـ محمد صلاح يبلغ 35 مليون دولار، أي ما يوازي 550 مليون جنيه مصري.

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145 مليون دولار قيمة ثروة محمد صلاح

وتقدر ثروة محمد صلاح بـ 145 مليون دولار، أي أكثر 4 مليارات و495 مليون جنيه مصري.

ويعتبر محمد صلاح من أكثر اللاعبين العرب شعبية في العالم، وذلك لحصوله على حب وتشجيع جماهير الكرة في الدول العربية والعالم، بسبب مسيرته الكروية الناجحة مع فريق ليفربول الإنجليزي.

اللاعب محمد صلاح، فيتو

وتمكن اللاعب محمد صلاح من حفر مكانه في الدوري الانجليزي البريميرليج وفي الكرة الأوروبية، ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، حيث قدم محمد صلاح مستوى رائع على المستوى الفردي، وكان من بين اللاعبين الثلاثة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم مع ميسي ورونالدو.

مصادر ثروة محمد صلاح

رفع نادي ليفربول راتبه السنوي، بالإضافة للكثير من العلامات التجارية التي يقدم لها محمد صلاح الإعلانات، وذكرت مجلتي «فوربس» و«ميرور» الأمريكية، أن حجم ثروة محمد صلاح تبلغ 140 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 4 مليار و326 مليون جنيه، فقد بلغت قيمة آخر إعلان قام به محمد صلاح 5 ملايين دولار، وبذلك تصل ثروته لـ 145 مليون دولار.

ثروة اللاعب محمد صلاح، فيتو



كما تمكن محمد صلاح من أن يجني ثروة الهائلة من مصادر عديدة، ومنها توقيعه للعديد من عقود الرعاية مع عدة شركات عالمية، وأيضًا متابعة الملايين لصفحاته، عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك، وتويتر، وانستجرام»، حيث يتقاضى صلاح أموالًا من الشركات المالكة لتلك المواقع.

استثمارات اللاعب محمد صلاح

وفي 2022 تم تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول، وبلغ راتبه 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، أي ما يزيد عن 473 ألف دولار أمريكي في الأسبوع.

ويستثمر محمد صلاح ثروته في مجال الاستثمار العقاري عبر شركتين الأولى "موس ريال ستيت MOS Real Estate" للعقارات، والثانية "ليتنجس ترينتي كينسينجتون lettings business Trinity Kensington» للإيجارات، وتقدر أصولها بـ9 ملايين جنيه إسترليني.

ويذكر أيضًا أن محمد صلاح ضخ أكثر من 2.7 مليون دولار، في صناعة الطوب والأسمنت وأدوات البناء في استثمار منفصل.