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ثقافة وفنون

7.5 مليون مشاهدة لأغنية "رياح الحياة" لحمزة نمرة من ألبومه الجديد (فيديو)

أغنية رياح الحياة،
أغنية رياح الحياة، فيتو

حققت أغنية رياح الحياة للمطرب حمزة نمرة من ألبومه الجديد "رايق"، 7.5 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث تواجدت الأغنية ضمن قائمة التريند بالموقع، وحققت تفاعلًا جماهيريًّا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

أغنية رياح الحياة 

أغنية رياح الحياة من كلمات: محمود فاروق، ألحان: حمزة نَمِرة، توزيع وميكساج: كريم عبد الوهاب، جيتار: مصطفى أصلان، باص جيتار: أحمد رجب.

أغاني ألبوم حمزة نمرة الجديد 

ويفاجئ حمزة جمهوره العربي بوجبة غنائية دسمة خلال الألبوم الذي يضم 13 أغنية، يتم إطلاقها بطريقة تسويقية مختلفة بواقع أغنية جديدة كل أسبوع وتحديدًا في أيام الأربعاء على مدار موسم الصيف.

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ويخوض نمرة مغامرة فنية جديدة خلال "رايق" حيث يعتبر أول ألبومات مسيرته الغنائية الذي يتم إطلاقه خلال موسم الصيف، ويحمل في أغنياته مذاقات موسيقية متنوعة بين الموسيقى الشرقية والفيوجن والشعبي مع الفلامنكو والأفروبيت، في حين تتنوع موضوعات أغانيه بين العاطفية والواقعية والشجن وجرعة مركزة من البهجة والتفاءل التي تتلاءم مع الأجواء الصيفية.

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تفاصيل مفاجآت حمزة نمرة للجمهور خلال شهر سبتمبر

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