حجمها 8 سم، عاصفة برد تضرب ولاية بافاريا وتسبب أضرارا جسيمة (صور)
تسببت عاصفة مصحوبة بسقوط حبات برد ضخمة في أضرار واسعة لأربعة أخماس مباني بلدة صغيرة بولاية بافاريا جنوب ألمانيا، وأصيب 12 شخصا عندما طارت خيمة كانوا يحاولون نصبها.
وفي التفاصيل، اجتاحت العاصفة الجزء الجنوبي من بافاريا، وفي كيسينج، خارج أوجسبورج، قالت الشرطة أيضا إن الرياح مزّقت ألواحا خشبية من سقف منزل للمسنين، بينما تسبب البرد في أضرار واضحة لواجهة مبنى سكني.
وكانت بلدة باد بايرسواين، التي يُسكنها حوالي 1300 شخص في منطقة جارميش بارتنكيرشن، القريبة من الحدود النمساوية، الأكثر تضررا.
من جهتها، قالت سلطات المقاطعة أمس الأحد إنها تعرضت لحجارة برد وصل حجمها إلى 8 سنتيمترات، مما أدى إلى إتلاف السيارات المتوقفة وتحطيم بلاط الأسطح، بينما اقتلعت العاصفة أسطح بعض المباني.
وقالت السلطات أيضا إن نسبة 80 بالمائة من المباني أصيبت بأضرار جسيمة، لكن أحدا لم يصب بأذى.
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