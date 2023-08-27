قافلة مائية لأهالي قرية أم دينار في الجيزة

وجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس منصور بدوي، اليوم الأحد، قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية أم دينار بمدينة منشأة القناطر، والذي يشهد أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.



توعية الأهالي على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي



ومن المقرر أن تتناول القافلة عددًا من الأنشطة التوعوية والخدمية، حيث سيقوم فريق التوعية والمشاركة المجتمعية، بتوعية وحث أهالي القرية على أهمية الحفاظ على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وعمل استقصاء للرأى عن مدى رضا العملاء عن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوزيع بروشورات تحمل رسائل التوعية بأهمية ترشيد المياه وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

ترشيد استهلاك المياه

وأكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في وقت سابق أن الشركة قدمت خلال اليوم الرابع للحملة القومية لترشيد استهلاك للمياه، العديد من الأنشطة التوعوية والخدمية للمواطنين بقرية الحسانيين بمركز منشأة القناطر.



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وأشار بدوي، إلى قيام فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة باستقبال استفسارات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها فى الحال، وعمل حملات طرق الأبواب وحملات توعية لحث المواطنين علي أهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها واتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وخطورة إلقاء الزيوت والمخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، بالإضافة إلى توزيع بروشورات تحمل عددا من الرسائل التوعية المائية.



وتابع رئيس مياه الجيزة، قيام فريق المعامل والجودة المشارك بالقافلة برفع عينات عشوائية من مياه الشرب بمنازل المواطنين للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.



ولفت رئيس مياه الجيزة، إلى تقديم القافلة جانبًا من أنشطة خدمة العملاء كخدمات فحص وقراءة عدادات المياه وبحث وحل عدد من الشكاوى المحاسبية للمواطنين

وصاحب القافلة فريق من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والذي بدوره يقوم بحل الشكاوى التي قد تواجه المواطنين والمتعلقة بصيانة وإصلاح خطوط بمياه الشرب والصرف الصحي

وأكمل الفريق فعاليات القافلة بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه، ووسائل التواصل مع الشركة كالخط الساخن 125 لتلقي الشكاوي والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" والموقع الإلكتروني للشركة.

فعاليات الاحتفال باليوم العالمي بالإسماعيلية



تستمر فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق " بالقصاصين بمحافظة الإسماعيلية، حيث بدأت فعاليات اليوم بطابور الصباح بالمدارس بحضور الفريق التوعوي بالشركة ومشاركة المشايخ من مديرية الأوقاف والحث على ترشيد المياه والحفاظ عليها من منظور ديني وقومي، كما خصصت الحصة الثانية في المدارس لتقديم ندوات تثقيفية لطلاب المدارس والمعاهد، حيث تم التعريف بالمجهودات المبذولة من الدولة لتوصيل كوب مياه لكل مواطن، وأهمية ترشيد استهلاك المياه وطرق الترشيد المختلفة لرفع الوعي المائي لدى طلاب المدارس ولتحويل ترشيد استهلاك المياه إلى ثقافة وسلوك عام في المجتمع.