خبير اقتصادي يكشف سر قبول انضمام مصر بمجموعة البريكس

انضمام مصر للبريكس، قال السفير الدكتور منجي علي بدر، الوزير المفوض الأسبق بالهند والخبير الاقتصادي، إن أحد أسباب قبول انضمام مصر لتجمع البريكس يمكن في التطور الذي حدث في البنية التحتية خلال السنوات القليلة الماضية الي جانب الثقل السياسي في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الدولة يجب أن تتوقف عن سياسات ملء البطون، وتنظر إلى الحاضر والمستقبل.

زيادة الإنتاج

وتابع: انضمام مصر لتجمع البريكس يحتوي على الكثير من الجوانب الإيجابية، ولكن هناك ضرورة لتحويل الاقتصاد المصري لاقتصاد إنتاجي، وتشجيع الصناعة لكي تكون قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية لتجمع "بريكس".

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مستقبل البريكس

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “مساحة حرة” الذي يقدمه الإعلامي ابراهيم عثمان:"تجمع البريكس ما زال غير رسميًا حتى هذه اللحظة، وهناك تخوفًا من أن يتحول هذا التجمع لاتجاه سياسي وخلافه".

السياسة المصرية

وأشار:السياسة الخارجية المصرية قائمة على التوازن بين الشرق والغرب، ويجب أن نستمر في هذا الأمر، خاصة وأن معظم التجارة المصرية قائمة مع الغرب، خلاف أن الغرب ما زال يسيطر على كافة مؤسسات المالية الدولية.



وأكد علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، أن مجموعة البريكس ستحتاج لسنوات طويلة حتى تظهر نتائج هذا التحالف، مشيرًا إلى أن الدولار يهيمن ويلعب دورًا أساسيًا في الاقتصاد والتمويل العالمي، ويُعد الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالم.

علاء مبارك يكشف هدف تكتل البريكس



وعن مجموعة البريكس، أطلق علاء مبارك عدة تساؤلات، عن إمكانية نجاح البريكس في الحد من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، وإمكانية إنشاء مؤسسات اقتصادية لتمويل مشاريعها بديلًا عن صندوق النقد، ومدى إمكانية إنشاء عملة موحدة لهذا التكتل.

وقال علاء مبارك عن مجموعة البريكس: "بريكس تكتل اقتصادي وسياسي عالمي يضم ٥ دول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم وأكثر من ٤٠ في المئة من سكان العالم ونحو ٢٦ في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما تنتج دول هذا التجمع اكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم".

كما أوضح علاء مبارك الهدف من إنشاء مجموعة البريكس فقال: "هدف هذا التكتل هو كسر احتكار الغرب للاقتصاد العالمي الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وخلق حالة من التوازن بالاقتصاد العالمي لا تسيطر عليه دول معينة".

هل ينجح البريكس فى الحد من هيمنة الدولار؟



وأطلق علاء مبارك عدة تساؤلات لتوضيح مدي إمكانية تكتل أو مجموعة البريكس قائلًا: "فهل سينجح هذا التكتل فى الحد من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، هل التعاملات التجارية بين الدول الأعضاء ستكون بالعملات المحلية، هل سينجح بنك التنمية التابع لبريكس في التخلص من هيمنة الدولار هل سيتم انشاء مؤسسات اقتصادية تساعد الدول في تمويل مشاريعها تكون بديلًا للبنك الدولي وصندوق النقد التى تضع شروط غالبًا ما تكون مسيسة، وتعمل على خدمة مصالح معينة!"

وتابع علاء مبارك تساؤلاته فقال: "هل سيتم إنشاء عملة موحدة لهذا التكتل كما هو الحال في الأتحاد الأوروبي، ما هى التحديات والصعوبات التى قد تواجه هذا التجمع خاصة مع وجود خلافات بين الصين والهند! هل التوسع وانضمام دول أخرى يفيد هذا التكتل وهل هناك شروط ومعايير جديدة للانضمام؟"

البريكس يحتاج سنوات طويلة لتظهر نتائجه



وعن هيمنة الدولار قال نجل الرئيس الراحل مبارك: "مازال الدولار يهيمن ويلعب دورا أساسيا في الاقتصاد والتمويل العالمي، وأقتصاد أمريكا هو الاكبر في العالم بل ويشكل الدولار النصيب الأكبر في الاحتياطي النقدي العالمي منذ زمن طويل".

واختتم علاء مبارك حديثه عن مجموعة البريكس متسائلًا: "فهل ستنجح هذه التكتلات في تقليل الاعتماد على الدولار في التعاملات التجارية بين الدول وهل يشكل هذا التكتل تهديدًا كبيرًا للولايات المتحدة وأوروبا؟…..ربما نحتاج لسنوات طويلة حتى تظهر نتائج هذا التحالف."