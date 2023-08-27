الصين تعزز تعاونها مع دول أفريقيا عبر منتدى السلام والأمن
قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأحد، إن الصين ستعقد منتدى السلام والأمن الثالث مع أفريقيا في الفترة من 28 أغسطس إلى الثانى من سبتمبر.
وأضافت الوزارة أن وزير الدفاع لي شانج فو سيلقي كلمة هامة خلال المنتدى.
ويعكس المنتدى حرص بكين على تعزيز التعاون مع دول القارة السمراء التي تزخر بموارد مهمة، وسط منافسة محمومة بشأنها.
ويثير الوجود الصيني المتنامي في دول إفريقيا، قلق واشنطن وحلفائها الغربيين، فيما أصبحت دول مؤثرة تقليديا في القارة مثل فرنسا تخسر معاقلها، واحدا تلو الآخر.
وفي النصف الأول من العام الجاري، وصلت الاستثمارات الصينية في إفريقيا إلى 1.82 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.4 في المئة على أساس سنوي.
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