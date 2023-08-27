فوائد زيت الأطفال، مزيل للمكياج ومرطب للبشرة

فوائد زيت الأطفال، قد تكون خفية عن الكثير من النساء، على الرغم من أنه منتج موجود في كل بيت فيه طفل رضيع، ويعد زيت الأطفال من المواد متعددة المهام، وفوائدها للنساء مذهلة، إلى جانب أنه غير مكلف، كما أنه مصنوع من مواد كلها طبيعية ولطيفة على الجلد، لأنه مخصصا في الأصل للأطفال الرضع.

وأكدت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة سامنثا جريج، أن زيت الأطفال منتجًا آمنًا للاستخدام على الشعر والجلد، ولابد أن يكون زيت الأطفال عند كل امرأة، فيمكن استخدامه في روتين جمالك، وبطرق مختلفة قد لا تعرفيها حتى الآن.

Advertisements

حيلة تجميلية مذهلة بزيت الأطفال

فوائد زيت الأطفال لجمالك

كمزيل للمكياج

عندما تريدين مزيل مكياج لطيف، لا تبحثي سوى عن بضع قطرات من زيت الأطفال. ضعي الزيت مباشرة على الوجه بالكامل، ثم دلكيه قليلًا، ثم اغسليه باستخدام غسول وجه جيد. يمكنك أيضًا نقع المناديل الجافة في الزيت واستخدامها لمسح المكياج بعناية، يليه تدليك لطيف باستخدام بضع قطرات من زيت الأطفال نفسه. يمكنك أيضًا حمل مناديل الوجه المنقوعة بزيت الأطفال في أكياس عند السفر لإزالة المكياج أثناء التنقل.

مع إزالة الشعر بالشفرات

سوف تنزلق ماكينة الحلاقة بسلاسة دون التسبب في أي تهيج أو طفح جلدي أو حروق عند دهن زيت الأطفال على الجلد أولًا. يمكن لزيت الأطفال أيضًا أن يهدئ الالتهابات التي تعاني منها، بغد استخدام الشفرات، والطفح الجلدي.

تدليك تحت العين

ما عليك سوى أخذ بضع قطرات من زيت الأطفال على أصابعك، وتدليك منطقة العين لمدة دقيقتين على الأقل، ثم استخدمي منديلًا جافًا لإزالة الزيت الزائد، لتنعمي بمنطقة ناعمة، محمية من ظهور التجاعيد المبكرة.

مقشر للشفاه

اصنعي مقشر شفاه من صنع يديك، للحصول على شفاه ناعمة وملساء، عن طريق خلط ملعقة كبيرة من زيت الأطفال مع نصف ملعقة كبيرة من السكر البني، وبضع قطرات من الليمون الطازج.

ضعي هذا المقشر بحركة دائرية وامسحيه بقطعة قماش ناعمة. افعلي ذلك كل ليلة وستستيقظين بشفاه ناعمة وملساء.

لترطيب فرش المكياج

بعد غسل فرش المكياج، اسكبي بضع قطرات من زيت الأطفال في طبق أو وعاء مسطح وحركي الفرش في الزيت بحركة دائرية. اشطفي الفرش، ولكن دون استخدام مواد التنظيف، واتركيها حتى تجف تمامًا قبل الاستخدام التالي.

ستشعرين أن فرشك أصبحت في غاية النعومة بشكل لا يصدق في المرة القادمة التي تلمس فيها بشرتك.

اصنعي مرطبًا نديًا ملونًا

ما عليك سوى إضافة 3-4 قطرات من زيت الأطفال إلى كريم الأساس العادي، وضعيه على الوجه والرقبة للحصول على مظهر مرطب ندي ملون.

لترطيب القدمين

خلال فصل الشتاء، ضعي زيت الأطفال على القدمين بحرية وارتدي الجوارب قبل الذهاب إلى السرير واستيقظي على أقدام ناعمة، كأقدام الاطفال.

كزيت للبشرة

عندما تشعرين بأن البشرة جافة أو خشنة، استخدمي بضع قطرات من زيت الأطفال عليها لتنعيمها.

لتنعيم الحواجب

انقعي فرشاة ماسكارا نظيفة في زيت الأطفال، واستخدميها لتهذيب الحواجب الجافة. يمكنك أيضًا تبليل فرشاة الحواجب بالزيت قبل وضع كمية صغيرة من ظلال العيون بها ومن ثم استخدامها لترطيب حواجبك.