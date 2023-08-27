الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد زيت الأطفال، مزيل للمكياج ومرطب للبشرة

زيت الأطفال لجمالك،
زيت الأطفال لجمالك، فيتو

 فوائد زيت الأطفال، قد تكون خفية عن الكثير من النساء، على الرغم من أنه منتج موجود في كل بيت فيه طفل رضيع، ويعد زيت الأطفال من المواد متعددة المهام، وفوائدها للنساء مذهلة، إلى جانب أنه غير مكلف، كما أنه مصنوع من مواد كلها طبيعية ولطيفة على الجلد، لأنه مخصصا في الأصل للأطفال الرضع.

 

وأكدت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة سامنثا جريج، أن زيت الأطفال منتجًا آمنًا للاستخدام على الشعر والجلد،  ولابد أن يكون زيت الأطفال عند كل امرأة، فيمكن استخدامه في روتين جمالك، وبطرق مختلفة قد لا تعرفيها حتى الآن.

Advertisements

 

حيلة تجميلية مذهلة بزيت الأطفال

فوائد زيت الأطفال لجمالك

كمزيل للمكياج
عندما تريدين مزيل مكياج لطيف، لا تبحثي سوى عن بضع قطرات من زيت الأطفال. ضعي الزيت مباشرة على الوجه بالكامل، ثم دلكيه قليلًا، ثم اغسليه باستخدام غسول وجه جيد. يمكنك أيضًا نقع المناديل الجافة في الزيت واستخدامها لمسح المكياج بعناية، يليه تدليك لطيف باستخدام بضع قطرات من زيت الأطفال نفسه. يمكنك أيضًا حمل مناديل الوجه المنقوعة بزيت الأطفال في أكياس عند السفر لإزالة المكياج أثناء التنقل.

 

مع إزالة الشعر بالشفرات
سوف تنزلق ماكينة الحلاقة بسلاسة دون التسبب في أي تهيج أو طفح جلدي أو حروق عند دهن زيت الأطفال على الجلد أولًا. يمكن لزيت الأطفال أيضًا أن يهدئ الالتهابات التي تعاني منها، بغد استخدام الشفرات، والطفح الجلدي.

 

تدليك تحت العين
ما عليك سوى أخذ بضع قطرات من زيت الأطفال على أصابعك، وتدليك منطقة العين لمدة دقيقتين على الأقل، ثم استخدمي منديلًا جافًا لإزالة الزيت الزائد، لتنعمي بمنطقة ناعمة، محمية من ظهور التجاعيد المبكرة.

 

مقشر للشفاه 
اصنعي مقشر شفاه من صنع يديك، للحصول على شفاه ناعمة وملساء، عن طريق خلط ملعقة كبيرة من زيت الأطفال مع نصف ملعقة كبيرة من السكر البني، وبضع قطرات من الليمون الطازج.
ضعي هذا المقشر بحركة دائرية وامسحيه بقطعة قماش ناعمة. افعلي ذلك كل ليلة وستستيقظين بشفاه ناعمة وملساء.

 

لترطيب فرش المكياج
بعد غسل فرش المكياج، اسكبي بضع قطرات من زيت الأطفال في طبق أو وعاء مسطح وحركي الفرش في الزيت بحركة دائرية. اشطفي الفرش، ولكن دون استخدام مواد التنظيف، واتركيها حتى تجف تمامًا قبل الاستخدام التالي. 
ستشعرين أن فرشك أصبحت في غاية النعومة بشكل لا يصدق في المرة القادمة التي تلمس فيها بشرتك.

 

اصنعي مرطبًا نديًا ملونًا
ما عليك سوى إضافة 3-4 قطرات من زيت الأطفال إلى كريم الأساس العادي، وضعيه على الوجه والرقبة للحصول على مظهر مرطب ندي ملون.

 

لترطيب القدمين
خلال فصل الشتاء، ضعي زيت الأطفال على القدمين بحرية وارتدي الجوارب قبل الذهاب إلى السرير واستيقظي على أقدام ناعمة، كأقدام الاطفال.

 

كزيت للبشرة
عندما تشعرين بأن البشرة جافة أو خشنة، استخدمي بضع قطرات من زيت الأطفال عليها لتنعيمها.

 

لتنعيم الحواجب
انقعي فرشاة ماسكارا نظيفة في زيت الأطفال، واستخدميها لتهذيب الحواجب الجافة. يمكنك أيضًا تبليل فرشاة الحواجب بالزيت قبل وضع كمية صغيرة من ظلال العيون بها ومن ثم استخدامها لترطيب حواجبك.

فوائد زيت الزيتون للبشرة، لترطيب البشرة والتئام الجروح

فوائد زيت الجوجوبا للشعر، يحمي من الشيب المبكر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فوائد زيت الأطفال فوائد زيت الأطفال لجمالك زيت الأطفال لبشرتك زيت الأطفال لجمالك زيت الأطفال لإزالة الماكياج فوائد زيت الأطفال للبشرة

مواد متعلقة

فوائد زيت الجوجوبا للشعر، يحفز نموه ويؤخر الشيب

فوائد زيت الزيتون للأطفال، يجب دهان جلدهم به في شهورهم الأولى

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يعلق على حجم ثروته مقارنة بأموال محمد صلاح

مفاجأة في صفقات الأهلي، النادي يتعاقد مع مهاجم جديد قبل غلق الميركاتو

رسميا، حل مجلس إدارة نادي الشباب السعودي

جيهان الشماشرجي تتصدر تريند مصر، والنشطاء غاضبون لمقتلها في سفاح الجيزة

تعرف على سبب تواجد زيزو بمقر الزمالك اليوم

الأهلى، موعد إعلان التعاقد مع المهاجم الجديد

السيسي يصدق على إلغاء قوانين خاصة بإنشاء بعض البنوك

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يعاود الارتفاع في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

عاصمة الأنوار، التقاط صورة لباريس من محطة الفضاء الدولية

صانع محتوى سعودي يوثق أغرب عادات الزواج في موريتانيا (فيديو)

الذكاء الاصطناعي يتدخل لحل أزمة عقود العمل والرواتب

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 27-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

يصل لـ 6635 طنًا.. احتياطي الذهب لدول مجموعة بريكس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل قيام الليل من القرآن الكريم

5 وسائل تعينك على قيام الليل

مفتي الجمهورية: دور علماء الأمة تبليغ الناس صحيح الدين وبيان الحكم الشرعي

المزيد
الجريدة الرسمية