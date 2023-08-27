شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل تكريم الفائزين في مسابقة "العهد"، بمشاركة الشباب من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لدي كليات وأقسام الإعلام من مختلف الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات المصرية بمحافظات الجمهورية كافة، وذلك بنادي النادي شيراتون، بحضور الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، ولفيف من قيادات الوزارة.

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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "إن شباب مصر هم القوة الداعمة للوطن في شتى المجالات، وتولى القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا بالشباب المصري، والعمل على تدريبهم، وتنمية مهاراتهم، وتمكينهم في شتي القطاعات.

أشرف صبحي يشهد حفل تكريم الفائزين في مسابقة العهد بحضور نقيب الصحفيين، فيتو

وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سعى الوزارة نحو استثمار جهد الشباب، والتعرف على متطلباتهم، وتنفيذها من خلال برامج ومشروعات تنفيذية فعلية على أرض الواقع، مطالبًا بتكثيف الأنشطة والبرامج والفعاليات والمشروعات بالتنسيق مع مختلف الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة.

أشرف صبحي يشهد حفل تكريم الفائزين في مسابقة العهد بحضور نقيب الصحفيين، فيتو

تهدف المسابقة إلي دعوة الشباب من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كليات وأقسام الإعلام بالجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات، إلي تناول قصص أبطال وشهداء ومصابي القوات المسلحة والأطقم الطبية، من خلال الصناعة الشبابية الإعلامية، مما يعزز قيم الولاء والانتماء والمسؤولية الاجتماعية لشباب الإعلام، وذلك ضمن توصيات ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أشرف صبحي يشهد حفل تكريم الفائزين في مسابقة العهد بحضور نقيب الصحفيين، فيتو

ويُشارك في المسابقة عدد من كليات وأقسام الإعلام في الجامعات المصرية بواقع ١٣ جامعة ومعهد عالي وأكاديمية وهم جامعات( القاهرة، بني سويف، الإسكندرية، جنوب الوادي، بنها، المستقبل الدولية، المعهد الكندي العالي للإعلام بالتجمع الخامس CIC، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، سيناء فرع القنطرة، النهضة بني سويف، الأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا فرع القرية الذكية، أكاديمية أخبار اليوم، ومصر للعلوم والتكنولوجيا)، بإجمالي ٥٠٤ شاب من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كليات وأقسام الإعلام من مختلف الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات المصرية بمختلف محافظات الجمهورية.

وتحتوي المسابقة على فئة الأفلام والأعمال المرئية، فئة الأعمال الإذاعية، فئة الأعمال الصحفية، فئة الحملات الإعلامية، مشيرا أن في النسخة الأولي تم تقديم ما يقرب من 45 عمل إعلامي شبابي من المتخصصين، يسلط الضوء على قصص ابطال ومصابي وشهداء الوطن من القوات المسلحة والاطقم الطبية.

من ناحية أخرى، قررت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تكليف عماد البناني بمنصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك بدلا من اللواء حسن موسى.

وكشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة سر تعيين الدكتور عماد البناني مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك، بدلا من اللواء حسن موسى، رغم أن الأخير لم يمر على تعيينه سوى 6 أيام فقط، مؤكدا أن الأيام الأولى أثبتت أن النادي بحاجة إلى شخص صاحب خبرات كبيرة، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد دعوة للانتخابات وتنقية كشوف العضويات وفتح باب الطعون على المرشحين وغيرها من الأمور التي من الممكن أن تسبب أزمات.

وأضاف المصدر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لم يجد أفضل من الدكتور عماد البناني كونه قضى عمره في وزارة الشباب والرياضة ويعلم اللوائح والقوانين، بالإضافة إلى أنه كان رئيسا سابقا للمجلس القومي للرياضة بدرجة وزير الرياضة سابق وهو ما يمنحه أفضلية في التعامل مع أي أزمات.

وتابع المصدر: “الأيام الأولى للجنة الثلاثية في نادي الزمالك شهدت أزمات مع الموظفين وقرارات قوية رغم أن اللجنة هدفها تسيير الأعمال، وهو ما كان سببا في تغيير المدير التنفيذي، خاصة أن الفترة المقبلة تتطلب الهدوء لتخطي المرحلة الصعبة”.

وزارة الشباب والرياضة تعلن انتهاء مهلة استقالة مجلس الزمالك

وكانت وزارة الشباب والرياضة، أعلنت رسميا انتهاء المهلة القانونية المقررة لقبول الاستقالة المقدمة من مجلس إدارة نادي الزمالك، لتصبح الاستقالة نهائية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي: “في ضوء الإجراءات القانونية المتخذة لإدارة شئون نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، أصدرت مديرية الشباب والرياضة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة قرارًا يتضمن تكليف الدكتور عماد مصطفى البناني رئيس المجلس القومى للرياضة الأسبق للعمل مديرًا تنفيذيًا لنادى الزمالك ورئيسًا للجنة المشكلة لإدارة شئون النادي وذلك نظرًا للخبرات الواسعة التى يتمتع بها في المجال الرياضي وقدرته على إدارة شئون النادى مع اللجنة المشكلة خلال الفتره المقبله لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى علي وفق احكام قانون الرياضه 71 لسنة 1971 مع توجيه الشكر للسيد اللواء / حسن موسي”.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، أنه من المقرر أن تتولى اللجنة المشكلة لإدارة شئون نادي الزمالك تشكيل لجان نوعية من أهمها لجان تنقية كشوف العضويات من الأعضاء العاملين بالنادي وإعلان كشوف الناخبين ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادي، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية العادية المتضمنة بندًا لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك وذلك فى ضوء قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الاسترشادية المعمول بها في نادي الزمالك.