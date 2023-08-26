الأحد 27 أغسطس 2023
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رياضة

أشرف صبحي يشهد ختام بطولة الجمهورية للدارتس بنادي النادي "شيراتون"

أشرف صبحي يشهد ختام
أشرف صبحي يشهد ختام بطولة الجمهورية، فيتو

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء يحيى عبد القادر رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للدارتس، مساء اليوم السبت، ختام بطولة الجمهورية الثانية للدارتس والتي تعد أول تعاون بين الاتحاد المصري للدارتس ونادي النادي بشيراتون.

 

حضر منافسات البطولة الجمهورية كل من، اللواء محمد محمود، واللواء جمال يوسف عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري، وبعض قيادات وزارة الشباب والرياضة، والدكتور أحمد  الشيخ نائب رئيس مجلس أمناء نادي النادي فرع شيراتون.

 

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تنافس في المباراة النهائية ثنائي من اللاعبين المميزين في الدارتس، حيث تواجه اللاعب محمد غريب من نادي بورفؤاد واللاعب يوسف حمدي من نادي القناة.

تُعتبر بطولة الجمهورية الثانية للدارتس من البطولات المهمة والمؤهلة للمنافسات الدولية، حيث تمثل فرصة للفائزين بالتأهل لبطولة كأس العرب التي ستقام في البحرين وبطولة كأس أفريقيا التي ستقام في تونس.

وفي ختام البطولة، قدم  وزير الشباب والرياضة كلمة تقدير وتشجيع للفائزين ولجميع المشاركين في البطولة.

كما أعرب عن فخره بتطور رياضة الدارتس في مصر وأهميتها في تعزيز الحركة الرياضية وتعزيز الروح الرياضية بين الشباب.

تجدر الإشارة إلى أن بطولة الجمهورية الثانية للدارتس شهدت مشاركة واسعة من اللاعبين الموهوبين والمهتمين بالرياضة، وقد حققت نجاحًا كبيرًا في إبراز مواهب اللاعبين وتعزيز شعبية الدارتس في مصر.

 

من ناحية أخرى، أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور ماهر الغريب مدير عام الحافز والتكريم، لاستقبال منتخب مصر للطائرة سيدات، بعد الحصول علي فضية أمم أفريقيا والصعود إلى كأس العالم 2025.

 

رسالة وزير الشباب والرياضة إلى لاعبات منتخب الطائرة بعد فضية أمم أفريقيا

وأكد وزير الشباب والرياضة في رسالة نقلها الغريب: "مبروك تأهلكم لكأس العالم والحصول علي فضية أمم أفريقيا، وذلك يعكس أداءكم القوي والتفوق خلال منافسات البطولة، وأديتم ما عليكم ونتنظر منكم الكثير خلال المنافسات القادمة".

الشباب والرياضة تستقبل منتخب سيدات الطائرة بعد فضية أفريقيا والتأهل لكأس العالم، فيتو 

كما أكد وزير الشباب والرياضة في رسالته، أن دعم القيادة السياسية وتقديم كل سبل الدعم لأبنائها من الرياضيين، من أجل ارتقاء مستواهم والفوز بميدالية أولمبية، سببًا رئيسيًّا في الإنجازات المتتالية لأبطالنا في مختلف اللعبات علي كافة المستويات و الاصعدة القارية والعالمية.

الشباب والرياضة تستقبل منتخب سيدات الطائرة بعد فضية أفريقيا والتأهل لكأس العالم

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