مستشار قناة السويس: كل من شكك في القناة الجديدة مطالب بالاعتذار للسيسي

قناة السويس، قال خالد أبو بكر، المستشار القانوني لهيئة قناة السويس إن قناة السويس الجديدة بالأرقام إضافة مليارية لعوائد الهيئة، 9.4 مليار دولار عوائد قناة السويس العام المالي الماضي ومن المتوقع زيادة الإيرادات بشكل أكبر الفترة المقبلة.

زمن العبور بقناة السويس

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”:زمن العبور قبل قناة السويس الجديدة كان 18 ساعة وحاليا 11 ساعة فقط، وبحلول عام 2030 ستكون قناة السويس خضراء تماما ويكون الوقود المستخدم غير ضار أو ملوث للبيئة.

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الاعتذار للسيسي



وتابع:"كل من شكك في مشروع قناة السويس الجديد عليه الاعتذار للرئيس عبد الفتاح السيسي ويقول له أنا آسف وذلك بالأرقام، عليهم أن يعتذروا".

تواصل السيسي مع رئيس قناة السويس

ولفت إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتواصل هاتفيا مع الفريق أسامة ربيع يوميا للوقوف علي تنفيذ خطة التنمية المستدامة.



في وقت سابق، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: إن إيرادات عبور السفن من المجرى الملاحي للقناة قبل إنشاء وتنفيذ القناة الجديدة كان 4 مليارات دولار وفي العام المالي الماضي وصلت الإيرادات الي 9.4 مليار دولار.

إيرادات قناة السويس

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي بقناة “الحياة”: كنا متوقعين تحقيق قناة السويس 8 مليار دولار في العام المالي الماضي ولكنها حققت 9.4 مليار دولار بزيادة 35%.

قفزة في إيرادات قناة السويس



وأكد أسامة ربيع: أنه من المنتظر تحقيق قناة السويس إيرادات في العام المالي الحالي تتخطى الـ9.4 مليار دولار.

دعم قناة السويس لخزانة الدولة

ولفت إلي أن قناة السويس ضخت 143 مليار و864 مليون دولار للخزانة العامة للدولة منذ قرار تأميمها.

زيادة الملاحة في قناة السويس





ولفت إلي أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجري الملاحي لقناة السويس وأعمال التكريك من شأنه زيادة الملاحة بنسبة 28% .