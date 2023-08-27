الأحد 27 أغسطس 2023
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خارج الحدود

كتب مدرسية تروج للشذوذ الجنسي تشعل أزمة في المكسيك

الكتب المدرسية، فيتو
الكتب المدرسية، فيتو

وقع خلافا في المكسيك بين الرئيس اليساري ومعارضين، وذلك بسبب كتب دراسية طرحتها الحكومة في البلاد، تروج للشذوذ الجنسي.

كتب مدرسية تشعل أزمة في المكسيك 

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من مقاطع الفيديو توثق قيام عدد من المعارضين بإحراق الكتب المدرسية التي طرحتها الحكومة.

وطالب المعارضون الحكومة في المكسيك بوقف توزيع هذه الكتب على الطلاب بدءا من يوم الاثنين القادم، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد هناك.

وفي ولاية تشياباس جنوب البلاد، سجل واحد من أكثر الاحتجاجات تطرفا حيث أشعل آباء في أحد أحياء السكان الأصليين النار في كتب قالوا إنها من عمل "الشيطان" وتعلم "الشيوعية والشذوذ الجنسي"، وفق تعبيرهم.
 ودعا رئيس حزب العمل الوطني المحافظ المعارض، ماركو كورتيس، الآباء إلى "تدمير الكتب بالكامل".

وبحسب كورتيس الذي كان يتحدث على هامش حملة انتخابية لاختيار المرشحين لانتخابات 2024 الرئاسية، فإن هذه الكتب تسعى إلى "تلقين" الطلاب في شكل قسري.

من ناحيته، اعتبر الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور وهو يساري قومي أن هذا الخلاف بمثابة "تسييس" أثاره المعارضون المحافظون، منتقدا قرار المحكمة العليا تعليق توزيع الكتب في ولايتي تشيهواهوا وكواويلا الشماليتين، كما وصف إحراق الكتب بأنه سلوك "من العصور الوسطى".

ورفضت السلطات في 8 ولايات على الأقل من ولايات المكسيك البالغ عددها 32 توزيع الكتب، فيما تصر الحكومة على أن الكتب الجديدة تقر بتنوع البلاد وتضع المجتمع في قلب التعليم.

وتظاهر آلاف من السكان في ولاية أجواسكاليينتس المركزية التي تحكمها المعارضة احتجاجا على ما أسموه "الأيديولوجيات الماركسية" التي قالوا إن الكتب الجديدة تروج لها، في المقابل، دافعت وزيرة التعليم ليتيسيا راميريز عن الكتب الجديدة مؤكدة أنها تعزز قيم التضامن والصدق والاحترام والعدالة الاجتماعية.

وأشار المعارضون إلى كثير من الأخطاء في هذه الكتب من بينها ورود تاريخ ميلاد خاطىء لأول رئيس من السكان الأصليين في المكسيك بينيتو خواريز، كما يشيرون أيضا الى وجود تحيز في المضمون، مثل التأكيد أن "الأمل كان روح الحملة" التي أوصلت لوبيز أوبرادور إلى السلطة في عام 2018، والادعاء أنه كان ضحية عملية تزوير في انتخابات 2006.

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كتب مدرسية المكسيك الشذوذ الجنسي ولايات المكسيك

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