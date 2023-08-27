أسباب وراء التوقف المفاجئ لدوران محرك السيارات وطرق صيانته (صور)

صيانة السيارات، قد تتعرض الكثير من السيارات عند دوران المحرك إلى تعطل مفاجئ يصعب على قائدى السيارات تحديدها، وقد يشير الأمر فى بعض الاحيان الى ضعف البطارية أو مشكلات فى الوقود والإشعال.



أسباب عدم دوران السيارة



ونرصد فى التقرير التالى أسباب عدم دوران سيارات بشكل مفاجئ على الطرق العامة والتى تشير إلى أعطال فى التالى:-

1 – بطارية السيارة الفارغة



البطارية الفارغة هي السبب الأكثر شيوعًا لعدم دوران سيارتك ويمكن أن يكون سببها عدد من الأشياء، مثل ترك الأضواء مضاءة، أو شيء ما في النظام الكهربائي يسبب استنزاف البطارية، أو حتى بطارية معيبة لا تعمل.

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بالإضافة إلى عدم دوران سيارتك، عادةً ما تؤدي البطارية الفارغة إلى توقف عمل الكهرباء في سيارتك بشكل صحيح، مما يعني عدم وجود طاقة للأضواء أو الراديو أو شحن هاتفك المحمول. إذا كان لديك بطارية فارغة، فقد تتمكن من تشغيل سيارتك باستخدام أسلاك التوصيل ومركبة ثانية بها بطارية مشحونة بالكامل.

2 – مشاكل الوقود المانعة لدوران السيارة



قد يكون السبب وراء عدم دوران سيارتك نفاد الوقود. من السهل جدًا أن تنسى ملء خزان الوقود الخاص بك. إذا كنت تعتقد أن مقياس الوقود الخاص بك معطل وهو سبب عدم دوران السيارة، فقد تحتاج إلى فحص سيارتك في ورشة متخصصة وإلقاء نظرة عليها – وإلا فقد ينتهي بك الأمر إلى أن تتفاجأ بخزان وقود فارغ أكثر مما تريد.

3- تغيير فلتر الوقود



قد يكون وراء عدم دوران السيارة لأنك لا تستطيع تشغيل مفتاح الإشعال، فقد يكون قفل التوجيه محشورًا. يحدث هذا غالبًا بسبب التصاق الإطار الأمامي الموجود على أحد جوانب السيارة بقوة على الرصيف. لتحريره، ما عليك سوى إدارة العجلة قليلًا من جانب إلى آخر مع تدوير المفتاح بعناية للخلف وللأمام في نفس الوقت حتى يتحرر القفل.

4 – عطل دينامو السيارة يمنع دوران المحرك



من الممكن أيضًا أن يكون محرك بدء دوران السيارة ”الدينامو” نفسه معطلًا. هذا هو المحرك الكهربائي المتصل ببطارية سيارتك والذي يقوم بتشغيل المحرك عند دوران وعمل الإشعال.

5 – منع الحركة أو نظام الأمان



في بعض الأحيان، يكون نظام الأمان الخاص بسيارتك هو الذي يمنع دوران المحرك – إذا فشل نظام منع الحركة في التعرف على مفتاحك، فلن يعمل المحرك على الإطلاق- أو الدوران.

قد تكون هذه بطارية فارغة في سلسلة المفاتيح مما يضعف الإشارة من سلسلة المفاتيح إلى النظام. غالبًا ما يكون المؤشر الواضح على ذلك عندما لا يعمل القفل المركزي أيضًا. حاول استبدال البطارية.

6- ضعف المصابيح مؤشر لضعف البطارية



الضغط على المفتاح قريبًا جدًا من مفتاح الإشعال أثناء دوران المفتاح.

إذا كان متاحًا، فجرّب مفتاحًا احتياطيًا، ولكن إذا فشل المحرك في التعرف عليه أيضًا، فقد تتمكن من إعادة برمجته يدويًا – راجع كتيبك للحصول على التفاصيل. إذا تعذر ذلك، فقد تحتاج إلى الاتصال بالموزع للحصول على المساعدة.

7 – محرك غمرته المياه



يعني المحرك المغمور بالمياه وجود كمية كبيرة جدًا من الوقود وعدم وجود هواء كافٍ في المحرك. يحدث هذا عادةً مع المحركات الباردة عندما تقوم بتحريك سيارتك بضعة أمتار فقط، ثم تقوم بإيقاف دوران المحرك، ثم تحاول تشغيله مرة أخرى. انقل السيارة إلى المرآب أو خارجه أو على مسافة قصيرة من الطريق للوصول إلى مكان ركن السيارة المفضل لديك

8 – انسداد فلتر الوقود يمنع دوران المحرك



فلتر الوقود المسدود يعني أن البنزين أو الديزل لا يمكن أن يصل إلى المحرك، وهو ما يعني، بشكل غير مفاجئ، أن المحرك الخاص بك لن يكون قادرًا على حرق الوقود الذي يحتاجه لبدء دوران سليم.

9- تلف فلتر البنزين



لن يكون واضحًا ما إذا كان فلتر الوقود الخاص بك مسدودًا، ولكن كقاعدة عامة، يجب تغييره كل 15000 إلى 20000 ميل، لذا تأكد من منع حدوث ذلك عن طريق تغيير الفلتر في أوقات الخدمة المناسبة.

خطوات صيانة السيارات

اعتمادًا على الأسباب الكامنة وراء فشل تشغيل أو دوران سيارتك، قد تتمكن من إصلاح المشكلة بنفسك أو بمساعدة أحد السائقين الآخرين.



ومع ذلك، ليس من السهل إصلاح بعض المشكلات، بما في ذلك المشكلات غير المدرجة في هذه القائمة مثل المكونات المعيبة والإلكترونيات والعطل الميكانيكي – لذا، ولتحقيق راحة البال الكاملة، فكر في تغطية سيارتك بتأمين يناسبك.



إذا كانت المشكلة متكررة، فقد ترغب في الاستعانة بميكانيكي موثوق به أو مركز كتخصص يستطيع تقديم عمل عالي الجودة وخدمة عملاء استثنائية، مما يمنحك راحة البال الكاملة.