الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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اقتصاد

أسباب استدعاء سيارات فيات في مصر

سيارات فيات، فيتو
سيارات فيات، فيتو

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية  فيات عن حملة استدعاء بعض سيارات فيات تيبو سيدان وهاتشباك موديل 2021 / 2022 وذلك بهدف فحص وتحديث برنامج الوسائد الهوائية، للتأكد من سلامتها ومطابقتها لمعايير الأمان بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك للتعبئة والإحصاء.

وطالب وكيل سيارات فيات يرجى من مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر، التواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق.
 ويأتي ذلك  في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وحرصًا من جهاز حماية المستهلك على  أمن سلامة المُستهلكين ومالكي سيارات فيات  .

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مواصفات سيارات فيات 500 

حصلت سيارات فيات علي محرك سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 100 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 131 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة 6  سرعات.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات وسائل الامان والسلامة لسيارات فيات 500 

7 وسائد هوائية

 – فرامل مانع للانزلاق ABS

- توزيع إلكتروني للفرامل EBD

- برنامج الثبات الإلكتروني ESP

- عجلة قيادة كهربائية

- نظام إيموبليزر ضد السرقة

- أماكن تثبيت لمقاعد الأطفال ISOFIX

- حساسات ركن خلفية.

فتح وغلق السيارة دون مفتاح

- تكييف رقمي

- إمكانية طي المقاعد الخلفية

- ولوحة عدادات رقمية

- قفل مركزي

- عجلة قيادة متعددة الوظائف

مكبرات صوتية

- شاشة وسائط 7 بوصة

- مدخل AUX

- مدخل USB

- التحكم في الراديو من عجلة القيادة

- مصابيح ضباب أمامية

- مصابيح خلفية هالوجين

- إضاءة نهارية LED

- حساسات مطر للمساحات الأمامية

- مرايات جانبية كهربائية

- زجاج معتم

- جنوط 15 بوصة.

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