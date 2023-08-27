الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

زغلول صيام يكتب: ملحق وزير التربية والتعليم!

الدكتور رضا حجازي،فيتو
الدكتور رضا حجازي،فيتو

التركيز على  مشاكل في قطاعات مختلفة أراها فرصة من حين لآخر للابتعاد عن حرقة الدم التي تحدث في المجال الرياضي بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة والتعرض لمظالم الناس ورفعها لكبار المسئولين من أجل البحث عن حلول لها، أراه أحد أدوار الإعلام المهمة والتي غابت بفعل إعلام الفتنة.
وأنقل اليوم لوزارة التربية والتعليم شكاوى عدد كبير من المعلمين من حاجة اسمها تعديل المسمى الوظيفي بعد أن تبخرت وعود الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم التي قطعها على نفسه منذ أقسم اليمين أمام الرئيس بأن يرعى مصالح الوطن والمواطنين.
 

Advertisements

ومن وجهة نظري أن مصالح الوطن من بينها تهيئة ظروف المعلم للعمل بعيدا عن تعقيدات الروتين التي تغلغلت في نفوس صغار الموظفين رغم أن حدود علمي أننا في الألفية الثالثة وكل شيء ينتهي في ثوان معدودة.
وزارة التربية والتعليم فتحت الباب لتعديل المسمى الوظيفي للمعلمين سواء من مرحلة لمرحلة أو من مادة لمادة وأجرت الاختبارات تحت إشراف أكاديمية المعلمين في كل المحافظات ودفع المعلمون الرسوم وحصلوا على شهادات النجاح من الأكاديمية ثم ماذا حدث!!
غلط في حرف غلط في اسم …رغم أن الرقم القومي واضح وكل شيء واضح ولكن.. هتعدي كدة دون تعقيدات!!
 

دوخيني يا لمونة 

طبعا لازم خمسين عقدة وفوقها شنيطة كمان وقالك لازم ملحق والملحق ده يروح على مكتب الوزير ثم بعد اعتماد الوزير يذهب مباشرة إلى مكتب السيد محافظ الإقليم …وينتهي الأمر عند هذا الحد!!! لأ طبعا يخرج من عند جناب المحافظ إلى مديرية التربية والتعليم ومنها إلى الإدارة ودوخيني يا لمونة.
الكلام ده من شهر سبتمبر 2022 ونحن الآن على أبواب سبتمبر 2023 ولم يتحرك الورق من مكتب الوزير ولا راح مكتب سيادة المحافظ ولا أي شيء!
 

ابن الوزارة

حدود علمي أن الدكتور رضا حجازي هو أحد أبناء الوزارة وليس من الهابطين عليها بالباراشوت وكما يقولون أهل مكة أدرى بشعابها وبالتالي فهو يعرف المشكلة وكيف تحل من أجل حل مشاكل المعلمين أصل العملية التعليمية.
لا يجب أن نثقل كاهل المعلم بمشاكل فرعية لا سيما وأن كل معلم أصبح مثقلا بملفات من نوعية ملف التدريب والجودة والإعلام وحاجات كثير لا تسمن ولا تغني من جوع بقدر أن المدرس يخرج من المدرسة يبقي عنده رغبة يدخل الإنعاش!!!
رفقا يا سيادة الوزير بالمعلمين وهناك العشرات بل المئات من المكاتب والتي من مهمتها حل مثل تلك المشاكل.. على فكرة هي ليست مشكلة شخصية بقدر ما هي مشكلة عامة اتعمل لها جروب اسمه المسمى الوظيفي.. وللحديث بقية.
 

وزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم تعديل المسمي الوظيفي زغلول صيام

مواد متعلقة

زغلول صيام يكتب: أين العدل في الجامعة الأهلية ببنها! رفقا بشباب مصر!

زغلول صيام يكتب: لا يعنيني بوبو ولا غيره.. كيف يحصل لاعب مصري على فلوسه في الدوري المصري بالدولار؟!

زغلول صيام يكتب: مبروك للكابتن حازم.. هو ينفع نائب البرلمان يتقاضى راتبا من قناة عربية؟!

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يعلق على حجم ثروته مقارنة بأموال محمد صلاح

رسميا، حل مجلس إدارة نادي الشباب السعودي

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يعاود الارتفاع في الأسواق

مفاجأة في صفقات الأهلي، النادي يتعاقد مع مهاجم جديد قبل غلق الميركاتو

جيهان الشماشرجي تتصدر تريند مصر، والنشطاء غاضبون لمقتلها في سفاح الجيزة

إيران تستعد لفتح سفارة في دولة عربية جديدة

السيسي يصدق على إلغاء قوانين خاصة بإنشاء بعض البنوك

جامعة الملك سلمان الدولية تعلن خصم 30% من المصروفات الدراسية لهذه الكليات

Advertisements

منوعات

المزيد

صانع محتوى سعودي يوثق أغرب عادات الزواج في موريتانيا (فيديو)

الذكاء الاصطناعي يتدخل لحل أزمة عقود العمل والرواتب

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 27-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

توقعات الأبراج حظك اليوم الأحد 27-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

5 وسائل تعينك على قيام الليل

مفتي الجمهورية: دور علماء الأمة تبليغ الناس صحيح الدين وبيان الحكم الشرعي

تفسير حلم شيب الشعر في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وخيانة الزوج

المزيد
الجريدة الرسمية