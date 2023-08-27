زغلول صيام يكتب: ملحق وزير التربية والتعليم!

التركيز على مشاكل في قطاعات مختلفة أراها فرصة من حين لآخر للابتعاد عن حرقة الدم التي تحدث في المجال الرياضي بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة والتعرض لمظالم الناس ورفعها لكبار المسئولين من أجل البحث عن حلول لها، أراه أحد أدوار الإعلام المهمة والتي غابت بفعل إعلام الفتنة.

وأنقل اليوم لوزارة التربية والتعليم شكاوى عدد كبير من المعلمين من حاجة اسمها تعديل المسمى الوظيفي بعد أن تبخرت وعود الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم التي قطعها على نفسه منذ أقسم اليمين أمام الرئيس بأن يرعى مصالح الوطن والمواطنين.



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ومن وجهة نظري أن مصالح الوطن من بينها تهيئة ظروف المعلم للعمل بعيدا عن تعقيدات الروتين التي تغلغلت في نفوس صغار الموظفين رغم أن حدود علمي أننا في الألفية الثالثة وكل شيء ينتهي في ثوان معدودة.

وزارة التربية والتعليم فتحت الباب لتعديل المسمى الوظيفي للمعلمين سواء من مرحلة لمرحلة أو من مادة لمادة وأجرت الاختبارات تحت إشراف أكاديمية المعلمين في كل المحافظات ودفع المعلمون الرسوم وحصلوا على شهادات النجاح من الأكاديمية ثم ماذا حدث!!

غلط في حرف غلط في اسم …رغم أن الرقم القومي واضح وكل شيء واضح ولكن.. هتعدي كدة دون تعقيدات!!



دوخيني يا لمونة

طبعا لازم خمسين عقدة وفوقها شنيطة كمان وقالك لازم ملحق والملحق ده يروح على مكتب الوزير ثم بعد اعتماد الوزير يذهب مباشرة إلى مكتب السيد محافظ الإقليم …وينتهي الأمر عند هذا الحد!!! لأ طبعا يخرج من عند جناب المحافظ إلى مديرية التربية والتعليم ومنها إلى الإدارة ودوخيني يا لمونة.

الكلام ده من شهر سبتمبر 2022 ونحن الآن على أبواب سبتمبر 2023 ولم يتحرك الورق من مكتب الوزير ولا راح مكتب سيادة المحافظ ولا أي شيء!



ابن الوزارة

حدود علمي أن الدكتور رضا حجازي هو أحد أبناء الوزارة وليس من الهابطين عليها بالباراشوت وكما يقولون أهل مكة أدرى بشعابها وبالتالي فهو يعرف المشكلة وكيف تحل من أجل حل مشاكل المعلمين أصل العملية التعليمية.

لا يجب أن نثقل كاهل المعلم بمشاكل فرعية لا سيما وأن كل معلم أصبح مثقلا بملفات من نوعية ملف التدريب والجودة والإعلام وحاجات كثير لا تسمن ولا تغني من جوع بقدر أن المدرس يخرج من المدرسة يبقي عنده رغبة يدخل الإنعاش!!!

رفقا يا سيادة الوزير بالمعلمين وهناك العشرات بل المئات من المكاتب والتي من مهمتها حل مثل تلك المشاكل.. على فكرة هي ليست مشكلة شخصية بقدر ما هي مشكلة عامة اتعمل لها جروب اسمه المسمى الوظيفي.. وللحديث بقية.

