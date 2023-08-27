المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار في الحشيش بإمبابة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في زنهم بمعاقبة المتهم "عمر. ن" بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة الإتجار في المخدرات في دائرة قسم شرطة إمبابة.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 4133 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة إمبابة، أن المتهم "عمر.ن"، 29 سنة، نجار، أنه في 18 أبريل، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض "مطواة" بدون مسوغ قانوني وفي غير أحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية.

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وشهد معاون مباحث قسم شرطة إمبابة أنه أثناء مروره الأمني بدائرة القسم أبصر المتهم يستقل دراجة بخارية عكس اتجاه الطريق العام فقام بضبطه، وبتفتيشه عثر على مواد مخدرة ومبلغ مالي وهاتفين محمولين وسلاح أبيض "مطواة".

وأضاف معاون المباحث أنه بمواجهة المتهم أقر له بالاتجار في المواد المخدرة واستخدام الدراجة في تجارته، المبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والهاتفين المحمول وسيلة التواصل مع عملائه والسلاح الأبيض لتجزئة المخدرات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

عقوبة تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

تعديلات قانون مكافحة المخدرات

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

مصادرة الأراضي المستخدمة في زراعة النباتات المخدرة

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.