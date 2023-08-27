الأحد 27 أغسطس 2023
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أخبار مصر

7 معلومات عن جهود تطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، الحديد والصلب الأبرز

الرئيس السيسي يتابع
الرئيس السيسي يتابع مشروعات صناعة الحديد والصلب، فيتو

وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء عماد الكيال رئيس مجلس إدارة شركة صلب مصر.

ونرصد أبرز المعلومات عن جهود تطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية:

- تابع الرئيس السيسي مشروعات صناعة الحديد والصلب في مصر، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية.

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 السيسي يوجه بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة

- وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، أخذًا في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.

- تابع الرئيس السيسي جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة.

الصناعات الثقيلة والاستراتيجية 

- تعد الصناعات الثقيلة والاستراتيجية هي القاطرة التي تقود سفينة الوطن لما تمثله من أهمية كبرى في النهوض بالاقتصاد القومي.

- تعي الدولة المصرية أهمية هذه الصناعات ولذلك تعمل بكل قوة إلى توطنيها علي الأراضي المصرية لأهميتها ولقدرتها على تحقيق تنمية حقيقية من خلال توفير العملة الصعبة وفرص العمل.

- الرئيس السيسي عقد أكثر من اجتماع مع الحكومة للتأكد علي توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها صناعة الأسمنت والحديد والصلب.

- دعم صناعة الحديد والصلب القدرات الاقتصادية المحلية لما لها من تأثير مباشر على التنمية الصناعية باعتبارها أحد أهم القلاع الصناعية التي ساندت قطاع العقارات والصناعات الهندسية والمعدنية.

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