زيزو ومصطفى فتحي وجريندو وكابو، رابطة الأندية المحترفة تعلن استفتاء أفضل جناح أيمن

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن بدء استفتاء الجمهور لاختيار أفضل جناح أيمن في الدوري المصري الممتاز للموسم المنتهي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ من بين أربعة لاعبين.

استفتاء اختيار أفضل جناح أيمن

ونشرت رابطة الأندية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "موعدنا الآن مع اختيار أفضل جناح أيمن في دوري رابطة_الأندية_المحترفة

ويتم الاختيار بين أربعة لاعبين هم أحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي وجريندو ورفيق كابو

واختارت رابطة الأندية كلا من محمد مجدي أفشة كأفضل لاعب مهاجم وسط.

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وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن اختيار مروان عطية لاعب النادي الأهلي، ومحمد رضا بوبو لاعب فريق فيوتشر السابق والمنتقل حديثا إلى بيراميدز، كأفضل ثنائي وسط عن الموسم الماضي 2022-2023، بتصويت الجماهير.

زيزو

قام أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك بحذف انتقاده لما يحدث داخل نادي الزمالك بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك.

وكان زيزو وجه انتقادا حادا بسبب ما يحدث في الزمالك خاصة أن النادي بدون إدارة في الوقت الحالي واللاعبون لم يأخذوا مستحقاتهم في العام الماضي.

وقام زيزو بتوجيه رسالة لجماهير الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، جاءت كالآتي:

وكان أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك، انتقد ما يحدث في القلعة البيضاء من أزمات خاصة بعد استقالة مجلس الإدارة بالكامل.

ونشر زيزو ستوري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، كتب فيها: “يعني إيه لعيب بيلعب سنة كاملة ولسة مجبش 30٪ من عقده”.

وتابع: “يعني إيه مفيش مسئول تتكلم معاه؟! يعني إيه داخل سنة جديدة وإنت مش عارف هتعمل إيه؟!”.

وأتم زيزو: "يعني إيه بجد؟!، إيه العشوائية دي؟!".

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات الاستقالة الجماعية التي قدمها مجلس إدارة الزمالك أمس.

وقال المصدر: إن الزمالك أرسل الخطاب منذ قليل بصفة رسمية إلى وزارة الشباب والرياضة.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة، قال إن الوزارة لا تتعامل مع الاستقالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع الأمور عبر الخطابات الرسمية.

حسين لبيب يعلق على استقالة مجلس الزمالك

وكان حسين لبيب رئيس الزمالك السابق، علق على الاستقالة الجماعية الذي قدمها مجلس الإدارة منذ قليل.

ونشر حسين لبيب بيانا رسميا عبر فيس بوك جاء كالتالي: "الزمالك أولا، جماهير وأعضاء نادي الزمالك الحبيب وصلا بما تحدثت به إليكم وتعاهدنا عليه أن نعمل معا على استعادة النادي إلى الطريق الصحيح بأسلوب مدروس وخطوات واعية اختلف معنا فيه البعض بدافع من حماسهم وغيرتهم الشديدة على النادي".

وأضاف:" لا يسعنا في هذا التوقيت سوى أن أشارككم التعبير والارتياح بعد أن رحل عن النادي من كانوا غير أهل لإدارته فتردى النادي على يديهم وبسوء إدارتهم وأوشك على الانهيار في كافة المجالات".

وتابع:"بعيدا عن الظروف والأسباب التي مكنت هؤلاء من مقاليد الأمور حيث تم إهداؤه إليهم واختطافه على يديهم في غفلة لن تتكرر، وفي هذه اللحظة الفارقة في تاريخ نادينا