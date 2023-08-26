السبت 26 أغسطس 2023
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رياضة

أزمة عنيفة تضرب معسكر منتخب مصر للمصارعة بالمجر واللاعبون يستغيثون بوزير الرياضة

منتخب المصارعة، فيتو
منتخب المصارعة، فيتو

المصارعة، وجه لاعبو المنتخب الوطني للمصارعة استغاثة جديدة لوزير الشباب والرياضة للتدخل من أجل حل الأزمة التي يعانون منها، خلال تواجدهم في معسكر خارجي بالمجر، ضمن الاستعدادات لخوض منافسات بطولة العالم في صربيا الشهر المقبل.

أزمة جديدة في معسكر منتخب المصارعة

ويتواجد لاعبو المنتخب الوطني في معسكر خارجي حاليا بالمجر، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة العالم، والمقرر إقامتها في صربيا الشهر المقبل، وتؤهل مباشرة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

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وقال لاعبو المنتخب الوطني أنهم لا يملكون أي أموال خلال تواجدهم بمعسكر المجر، وأن الاتحاد لم يصرف مصروف الجيب المخصص لهم وأيضا مبلغ الطوارئ بالإضافة لعدم وجود رئيس للبعثة.

 

 

أزمات متكررة في منتخب المصارعة

وطالب اللاعبين وفي مقدمتهم محمد إبراهيم كيشو البطل الأولمبي وهيثم فهمي وعبد اللطيف منيع وغيرهم، من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التدخل لحل الأزمة.

يذكر أن لاعبو المنتخب الوطني قد عانوا نفس الأزمة خلال تواجدهم في معسكر رومانيا مطلع الشهر الجاري، وتدخل أحمد راشد عضو المجلس ورئيس البعثة حينها لحل الأزمة من أمواله الخاصة.

مصطفى حسين يحصد ذهبية بطولة العالم

توج مصطفى حسين، لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات وزن 67 كجم ببطولة العالم المقامة في الأردن.

وحصد مصطفى الميدالية الذهبية بعد الفوز على بطل منتخب أرمينيا في نهائي منافسات وزن 67 كجم.

مشوار مصطفى حسن في بطولة العالم

وجاء مشوار مصطفى حسن في البطولة كالتالي:

الدور التمهيدي

مصطفى حسين (8) - (0) بطل كرواتيا

دور الـ16

مصطفى حسين (7) - (5) بطل أذربيجان

دور الـ8

مصطفى حسين (11) - (0) بطل تركيا

دور الـ4

مصطفى حسين (9) - (4) بطل إيران

وزير الرياضة يهنئ لاعب منتخب المصارعة

وعلى جانب آخر، هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فكري عيسى لاعب منتخب المصارعة الرومانية تحت 20 عامًا، من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي؛ لحصوله على الميدالية البرونزية ببطولة العالم للمصارعة الرومانية بالأردن، في وزن 130 كجم.

وحصل لاعب منتخبنا والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي علي الميدالية البرونزية عقب فوزه على التركي طالب سيفيتشي بنتيجة 3 / 2.

وأثنى الدكتور أشرف صبحي على مستوى جميع اللاعبين واللاعبات من لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذين استطاعوا حصد الميداليات في مختلف البطولات والأحداث الدولية، وهو المشروع الذي تنفذه الوزارة في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، لتصعيد الموهوبين وتمثيل وتدعيم المنتخبات الوطنية.

وأكد الوزير دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية، وتحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات على المستوى الدولي، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل دومًا علي تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات.

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المصارعة منتخب المصارعة اتحاد المصارعة عبد اللطيف منيع هيثم فهمي محمد إبراهيم كيشو

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