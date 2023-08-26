السبت 26 أغسطس 2023
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رياضة

مدير الكرة بالزمالك يكشف موقف أحمد حسني مع النادي

أحمد حسني المدير
أحمد حسني المدير الإداري للزمالك، فيتو

نادي الزمالك ، أكد عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، استمرار أحمد حسني كمدير إداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وأنه لن يرحل عن الفريق كما تردد.

وشهدت الساعات الماضية تراجع مسئولي نادي الزمالك، عن رحيل أحمد حسني رئيس الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وأكد عبدالواحد السيد استمراره مع الزمالك.

موقف عبدالله جمعة

وقرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التراجع عن قراره بشأن رحيل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق فى الموسم الجديد.

وأبلغ أوسوريو، اللاعب خلال مكالمة جمعت الثنائي خلال الساعات الماضية بأنه مستمر مع الفريق فى الموسم الجديد ولن يرحل وأنه تراجع عن قراره برحيله عن الزمالك.

وطالب أوسوريو من اللاعب بأن يركز فى الفترة المقبلة مع الفريق ويحافظ على لياقته البدنية وأنه سيشارك مع الفريق فى الموسم الجديد.

وكان المدير الفني للزمالك قرر إعارة اللاعب مع الموسم الجديد قبل أن تجمع الثنائي مكالمة عن طريق عبدالواحد السيد مدير الكرة بالنادي الذي نجح فى إنهاء أي سوء تفاهم وأكد المدرب للاعب بأنه مستمر مع الفريق.

قياسات بدنية

وقرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت إشراف محمد أسامة، تقسيم فريق الزمالك لـ 3 مجموعات لإجراء القياسات الطبية والبدنية.

كما قرر طبيب الزمالك تحديد أيام  29 و30 و31 لإجراء القياسات للاعبين وذلك بعد تقسيم الفريق لـ 3 مجموعات  

معسكر للزمالك فى مصر الجديدة

وأكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر، على أن ينتظم الفريق في  معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

وأضاف عبد الواحد السيد أن الجهاز الفني استقر على خوض الفريق لتدريباته على ملعب الكلية الحربية.

وأوضح مدير الكرة أن اللاعبين سيخضعون لقياسات بدنية وفحوصات طبية قبل بدء فترة الإعداد بيومين.

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