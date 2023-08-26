السبت 26 أغسطس 2023
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رياضة

أزمة جديدة بين الزمالك والمصري بسبب أحمد أيمن منصور، اعرف التفاصيل

أحمد أيمن منصور،
أحمد أيمن منصور، فيتو

نادي الزمالك ، كشفت مصادر داخل نادي الزمالك عن أن اللاعب أحمد أيمن منصور، ما زال لاعبًا  في صفوف نادي الزمالك، رغم إعلان النادي المصري البورسعيدي عن التعاقد معه، وذلك لوجود عقد بين اللاعب والزمالك، خاصة أن فترة القيد لم يتم إغلاقها بشكل نهائي.

وأشار المصدر إلى أن منصور يحق له اللعب للمصري في حالة واحدة فقط وهي عدم قيام الزمالك بقيده وقال: "في حالة قيام الزمالك بحل أزمة القيد قبل انتهاء الموعد المحدد من اتحاد الكرة لإغلاق القيد المحلي سيقوم الزمالك بقيد اللاعب في قائمة الزمالك الثانية بشكل طبيعي وهو ما يمكن أن يشعل الأزمة ويتسبب في إيقاف اللاعب".

وكان النادي المصري البورسعيدي أعلن بشكل رسمي التعاقد مع أحمد أيمن منصور بعد ما فشل الزمالك في قيد اللاعب بسبب أزمة وقف القيد. 

وقال المصدر أن أحمد أيمن منصور قام بالتوقيع لنادي الزمالك واستلم مقدمًا للتعاقد وبسبب أزمة وقف القيد لم يقيد في قائمة الزمالك. 

وأضاف المصدر أنه في حالة قيام الزمالك بالنجاح في حل أزمة وقف القيد خلال الأيام القليلة المقبلة سيقوم بقيد اللاعب في القائمة الثانية معتمدا على العقد الموقع مع اللاعب ومشيرا إلى أنه في حالة تمسك المصري باللاعب وقيده سيتم ايقافه لتوقيعه لناديين.

 

جدير بالذكر أن الميركاتو الصيفي في مصر ينتهي يوم 15 سبتمبر المقبل. 

 

عبد الله جمعة يعلق على قرار أوسوريو

وحرص عبد الله جمعة الظهير الأيسر لنادي الزمالك، التعليق على خبر استمراره رفقة القلعة البيضاء في الموسم الجديد بطلب من أوسوريو مدرب الفريق.

 

وقرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التراجع عن قراره بشأن رحيل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق في الموسم الجديد.

 

ونشر عبد الله جمعة صورة له بقميص الزمالك في ستوري عبر انستجرام وعلق عليها: "دائمًا نستطيع أن نبدأ مجددًا".

 

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وكان عبد الله جمعة عانى بشدة خلال الموسم الماضي من كثرة الإصابات بخلاف خروجه من قائمة المباريات لأسباب فنية وبدنية، ليطلب الكولومبي رحيل اللاعب في الميركاتو الصيفي الجاري قبل أن يتراجع عن قراره.

لا يتوفر وصف.

أوسوريو وعبد الله جمعة

وأبلغ أوسوريو، اللاعب عبد الله جمعة خلال مكالمة جمعت الثنائي خلال الساعات الماضية بأنه مستمر مع الفريق في الموسم الجديد ولن يرحل وأنه تراجع عن قراره برحيله عن الزمالك.

 

وطالب أوسوريو من اللاعب بأن يركز فى الفترة المقبلة مع الفريق ويحافظ على لياقته البدنية وأنه سيشارك مع الفريق في الموسم الجديد.

 

وكان المدير الفني للزمالك قرر إعارة اللاعب مع الموسم الجديد قبل أن تجمع الثنائي مكالمة عن طريق عبدالواحد السيد مدير الكرة بالنادي الذي نجح فى إنهاء أي سوء تفاهم وأكد المدرب للاعب بأنه مستمر مع الفريق.

 

البطولة الكونفدرالية للموسم 2023

ومن ناحية أخرى استقر نادي الزمالك على قيد أحد حراس الشباب في القائمة الأفريقية التي تشارك في البطولة الكونفدرالية للموسم 2023 - 2024.

 

وقال مصدر داخل الزمالك إن الأبيض قام بقيد حارسين فقط في القائمة المحلية والأفريقية وهما محمد صبحي ومحمد عواد.

 

وأشار المصدر إلى أن الزمالك استقر على قيد أحد الحراس الشباب في القائمة على أن يتم إضافته في القائمة الأفريقية يوم الأول من سبتمبر المقبل وفقا لنظام الاتحاد الأفريقي.

 

وتابع: “الاستقرار على قيد حارس من الشباب في القائمة الأفريقية يأتي بسبب عدم التعاقد مع حارس مرمى في الميركاتو الصيفي الجاري حتى الآن بسبب أزمة وقف القيد”.

 

وكان خوان كارلوس أوسوريو طلب ضم حارس في الانتقالات الصيفية الجارية يتميز ببناء اللعب بقدميه بخلاف أن يكون أطول من 190 سم.

 

جدير بالذكر أن الزمالك يشارك في بطولة الكونفدرالية بعد احتلاله المركز الثالث في بطولة الدوري المصري للعام الماضي 2022 - 2023.

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