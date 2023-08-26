السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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اقتصاد

سعر الجنيه مقابل عملات دول بريكس

سعر الجنيه مقابل
سعر الجنيه مقابل عملات بريكس، فيتو

ننشر سعر الجنيه مقابل عملات دول مجموعة بريكس صباح اليوم السبت بحسب آخر تحديث في قيمة هذه العملات مقابل سعر الجنيه، ويبحث الملايين عن سعر الجنيه مقابل عملات دول مجموعة بريكس التي انضمت إليها مصر مؤخرا حيث من المنتظر ان يتم التعامل أكثر مما هو عليه الآن بهذه العملات بين الدول المشتركة في المجموعة، وننشر سعر الجنيه مقابل عملات مجموعة بريكس وهي كالتالي:

روبل روسى  يعادل 0.33 جنيه 

روبية هندية تعادل 0.37 جنيه 
 يوان صينى  يعادل 4.23 جنيه 
 ريال برازيلى يعادل 6.23 جنيه 

 راند جنوب أفريقي يعادل 1.64 جنيه 

بيزو أرجنتينى  يعادل 088. جنيه 
 درهم إماراتى يعادل 8.42 جنيه  
 ريال سعودي  يعادل 8.25 جنيه  
 ريال إيرانى  يعادل 0.00073 جنيه

 بير إثيوبي  يعادل 0.56 جنيه 

أسعار العملات، شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية والعربية، اليوم السبت 26 أغسطس 2023، والذي يوافق الإجازة الرسمية للبنك المركزي المصري.

وننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

أسعار العملات اليوم، فيتو

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.46 جنيه للشراء، و33.60 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 39.10 جنيه للشراء، 39.27 جنيه للبيع.

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سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.02 جنيه للشراء، و35.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.99 جنيه للشراء، و100.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.20 جنيه للشراء، و21.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.89 جنيه للشراء، و19.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.08 جنيه للشراء، و80.62 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع. 

 

 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع.

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