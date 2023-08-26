السبت 26 أغسطس 2023
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منوعات

رجل ينقذ صغير غوريلا من الموت بأعجوبة

غوريلا، فيتو
غوريلا، فيتو

مرت عشرة أشهر الأولى من حياة الغوريلا الصغيرة "كايوس" وبات بصحة جيدة بعد بداية مأساوية.

وتعرضت "كايوس" بعد ولادتها لمحنة شديدة، وبسبب تعقيدات متعددة مع والديه الغوريلا، ولولا تدخل حارس حديقة الحيوان تشاد ستابلز  لتعرضت  الغوريلا "كايوس" للوفاة.

كان هذا القرار جوهريًا للحفاظ على حياة الصغير بعد أن تعرض لالتهاب رئوي خطير بعد ولادته وأُعطي توقعات بأنه لن ينجو.

وبفضل الرعاية المستمرة والاهتمام الذي قدمه ستابلز لـ"كايوس"، تعافى الغوريلا الصغير رغم التحديات الصحية.

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وتمثل هذه الرعاية نموذجًا ملهمًا للرعاية الإنسانية والتفاني، حيث تمثل العلاقة بين ستابلز و"كايوس" مثالًا للعناية بالحيوانات البرية بطريقة تشبه العناية بالأطفال البشريين الرضع.

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غوريلا كايوس الغوريللا حديقة الحيوان باكستان محكمة باكستانية

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