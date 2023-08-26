انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا في بحر جمصة بالدقهلية

انتشل رجال الإنقاذ النهري ببحر جمصة جثمان شاب في العقد الثالث من عمره، لقى مصرعه غرقا بشاطئ جمصة بعدما جرفه التيار أثناء استحمامه، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بغرق شاب أثناء استحمامه في بحر جمصة.



وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث القسم، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعى إسلام عبد المقصود العبادي، 21 عاما، مقيم بمدينة بلقاس.

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ونجح فريق إنقاذ الشاطئ من انتشال جثمان الغريق، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى جمصة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شؤونها ومباشرة التحقيقات.

وعلى صعيد آخر كان لقى طالب مصرعه غرقا في المياه بالقرب من قرية القباب الصغرى على الطريق في الدقهلية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى دكرنس العام.

تلقى اللواء مروان حبيب إخطار من مأمور مركز شرطة دكرنس، يفيد بمصرع طالب ونقله إلى المستشفى لحين استكمال الإجراءات اللازمة.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين مصرع طالب يدعى السيسي حمدي الجراحي طالب من مركز دكرنس بالدقهلية، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتمكنت من إيداع الجثة بالمشرحة لحين انتهاء الإجراءات وتسليم الجثة لأسرته، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لاستكمال التحقيقات اللازمة.