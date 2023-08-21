البانيه يسجل 150 جنيها، أسعار الدواجن في أسواق البحيرة

ننشر أسعار الدواجن بالأسواق بـ محافظة البحيرة اليوم الاثنين، وذلك حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث تشهد أسعار الدواجن والطيور ارتفاع في بعض الأنواع وانخفاض في الآخر خلال الفترة الأخيرة.

ويسجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 65 جنيهًا، وسعر فراخ الساسو يتراوح بين 105 إلي 110 جنيهات للكيلو الواحد، بالإضافة إلى سعر كيلو الفراخ الأمهات 60 جنيهًا، وسجل سعر الفراخ البلدي ما يقرب من 120 جنيهًا للكيلو الواحد.

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كما سجل الفراخ البلدي الفيومي سعر 115 للكيلو الواحد والرومي الأسمر 125 جنيها والأبيض 110 للكيلو الواحد والبط السوداني 115 جنيها والبط الفرنساوي 90 جنيهًا والبط المولار 95 جنبها للكيلو الواحد والمسكوفي 105 جنيهات، بينما سجل الأرانب 90 جنيها وكيلو البانية بسعر 150 وأجنحة الدواجن بسعر 45 جنيها والكبد والقوانص 85 وزوج الحمام بسعر 85 جنيها.

وأكد وليد حجازي أحد أصحاب محال الدواجن بالمحافظة أن مع ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة ارتفاع كبير بجميع أنواع الدواجن والطيور والتي أدت بدورها إلى ركود حقيقي بالأسواق المحلية بالإضافة إلى ضعف وقلة إقبال المواطنين على شراء الدواجن بأنواعها ولكن يأتي معظم الاقبال علي شراء الدواجن البيضاء نظرًا لتناسب أسعارها مع شريحة كبيرة من المواطنين مقارنة بالأنواع الأخرى، ومع الانخفاض بالفترة الحالية بدأت تعود حركة البيع والشراء كما كانت.

كما أكد بسام رضا أحد العاملين، أن الأسعار خلال الفترة الماضية كانت بحالة كبيرة من الارتفاع لم تشهدها من قبل واقبل الكثير من تجار الدواجن عن التوقف عن العمل نتيجة الارتفاع، بالإضافة إلى غلق عدد من أصحاب المزارع، حيث لم يستطيعوا مواكبة ارتفاع الإيجار من كهرباء أو غاز، بالإضافة إلى رفع أسعار الأعلاف والتي أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار الدواجن والطيور ولكن الفترة الحالية تشهد انخفاض بشكل ملحوظ في الأسعار

ويرجع الارتفاع بالأسعار خلال الفترة الماضية إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، والذي أثر بدوره بشكل كبير على أسعار الدواجن والطيور بالأسواق، كما أدي إلى حالة ركود كبيرة في حركة البيع والشراء.

