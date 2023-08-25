الجمعة 25 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل كفتة الفراخ، سهلة وسريعة ومذاقها لا يقاوم

كفتة الفراخ، فيتو
كفتة الفراخ، فيتو

طريقة عمل كفتة الفراخ، كفتة الفراخ من مشتقات الفراخ اللذيذة والشهيرة التي لها مذاق مميز وشهى ولا يقاوم، فهي فكرة جيدة لتقديم الفراخ.

وطريقة عمل كفتة الفراخ، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وهي ذات مذاق لا يقاوم يعشقه الكبار والصغار وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل كفتة الفراخ.

مكونات عمل كفتة الفراخ:

نصف كيلو دجاج مفروم 

بهارات فراخ

ربع كيلو بصل مفروم

ثمرة فلفل رومي أخضر مفروم

ملعقة كاتشب

ملح

فلفل اسود

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رشة قرفة

رشة كمون

رشة بابريكا

ملعقة بيكينج بودر 

رشة حبهان مطحون

ملعقة بقسماط

ربع كوب بقدونس مفروم

 

طريقة عمل كفتة الفراخ:

  • نحضر الكبة ونضع بها جميع المكونات ونفرم جيدًا حتى نحصل على عجين متجانس.
  • ثم نضع الخليط فى بولة ونغطيه وندخله الثلاجة لمدة ساعة.
  • ثم نخرج الخليط من الثلاجة ونشكل الكفتة أصابع أو كرات حسب الرغبة.
  • ثم ندخلها الفريزر لمدة نصف ساعة.
  • ثم نخرجها ونرصها فى صينية فرن مدهونة زيت وندخلها الفرن الساخن مسبقا لمدة نصف ساعة وبعد تمام النضج نحضر فحمة مشتعلة ونضعها فى طبق ونضع الطبق فى صينية الكفتة ثم نصب عليها زيت ونغطى الصينية لمدة ربع ساعة، أو نضعها على الشواية أو الجريل حتى تمام النضج، وتقدم ساخنة بجانب الأرز أو المكرونة.
  • ويمكن بعد تشكيل الكفتة وتعفيرها بالدقيق ثم نضعها فى البيض واللبن ثم  البقسماط ثم ندخلها الفريزر لمدة نصف ساعة.
  • ثم نخرجها من الفريزر ونقليها فى الزيت الغزير حتى يحمر لونها وتقدم ساخنة بجانب المكرونة والصيانة المختلفة.
  • وهى لذيذة ومميزة فى العزومات لمذاقها الشهى.
  • وتعتبر كفتة الفراخ بديل جيد لتقديم الفراخ خاصة للكبار والصغار الذين يرفضون تناول الفراخ، بل تعتبر كفتة الفراخ ذات قيمة غذائية أعلى لاحتوائها على الخضروات المختلفة.
طريقة عمل كفتة الفراخ، فيتو 

فوائد الفراخ

والفراخ من اللحوم البيضاء التى لها قيمة غذائية عالية وفوائد عظيمة، منها:

  • تزويد الجسم بمغذيات مثل: فيتامينات "أ" و"ك" و"د" و"إي".
  • تزويد الجسم بحصة كبيرة من البروتين لبناء وصيانة العضلات والأنسجة.
  • تقوى العظام، لاحتوائها على الكالسيوم والفوسفور، إلى جانب السيلينيوم الذي يحمي من التهاب المفاصل.
  • لحم الفراخ غني بالزنك اللازم للرجل للحفاظ على مستوى هرمون التوستيسترون.
  • يحتوي لحم الدواجن على فيتامين "ب 5" الذي يساعد على تقليل التوتر وأعراض سن اليأس.
  • الفراخ غنية بفيتامين ب 6 الذي يدعم جهاز المناعة.
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طريقة عمل كفتة الحاتي، طرية ولذيذة وأحلى من الجاهزة

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