أسعار الدواجن والبيض اليوم، تراجع جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 20-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو 3 جنيهات، وارتفع سعر الدواجن الحمراء، فيما ارتفعت أسعار البيض والكتاكيت، مقابل انخفاض سعر أعلاف الصويا والذرة المستوردة، وانخفض سعر علف الدواجن بنحو 1000 جنيه.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم الأحد 20 أغسطس 2023.

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أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم الأحد

وتباينت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن «جملة» اليوم الأحد، حيث سجلت الفراخ البيضاء سعر من 57 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، فيما ارتفعت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 103 إلى 104 جنيهات.

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الأحد

أما سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، فتباينت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في المحلات اليوم الأحد، وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 69.5 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 65 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

وعن أسعار الدواجن البلدي اليوم الأحد، بلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 111.4 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 100 جنيه مقابل 125 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار البيض في المزارع اليوم الأحد

أسعار البيض في المزرعة، اليوم الأحد، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 107 جنيهات إلى 108 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، كرتونة البيض الأحمر من 109 إلى 110 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 119 إلى 120 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم الأحد

أما في أسعار بورصة البيض اليوم الأحد، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 103 إلى 107.75 جنيه، كرتونة البيض الأحمر من 105 جنيهات إلى 110 جنيهات.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأحد

أسعار الأعلاف اليوم الأحد، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 12800 جنيه، ذرة أوكراني نحو 11500 جنيه، صويا 46% بسعر 27 ألف جنيه، صويا 44% بسعر 26 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 27 ألف جنيه.

أما أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف الناهي 19 % بسعر من 21440 جنيهًا إلى 21350 جنيهًا، علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 21500 جنيه، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيها إلى 21450 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأحد، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الأحد، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 16.5 إلى 19.5 جنيه، وبلغ كتكوت أبيض قطعان من 15.5 جنيهًا إلى 15.75 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 11جنيهًا إلى 12 جنيهًا، سعر كتكوت بلدي من 7.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.

وسجل كتكوت جيل ثاني سعر من 10.5 إلى 11.5 جنيه، كتكوت ساسو بيور بسعر من 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا، كتكوت هجين من 9.5 جنيه إلى 10.5 جنيه، كتكوت روزي بيور سعر من 10.5 إلى 11.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأحد

وعن أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأحد، سجل كتكوت أربو سعر 16.5 جنيهًا، كتكوت إيفيان بسعر 17.5 جنيه، كتكوت روص من 17.5 جنيه إلى 20 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 18 جنيهًا.

وبلغ كتكوت أبيض بسعر 20 جنيهًا، كتكوت روزي سعر 10 جنيهات، كتكوت ساسو بسعر 12 جنيهًا، كتكوت أر بسعر 19 جنيهًا.