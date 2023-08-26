مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والعربية وكأس العالم لكرة السلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم السبت 26 -8-2023 العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية والعربية وكأس العالم للسلة.

الدوري الإنجليزي

بورنموث ضد توتنهام هوتسبر 2:30 ظهرا

برينتفورد ضد كريستال بالاس 5.00 عصرا

أرسنال ضد فولهام 5.00 عصرا

ايفرتون ضد وولفرهامبتون 5.00 عصرا

مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست 5.00 عصرا

برايتون ضد وست هام يونايتد 7.30 مساءا

كأس العالم لكرة السلة



جنوب السودان ضد بورتوريكو 11 صباحا

كاب فيردي ضد جورجيا 11 صباحا

الأردن ضد اليونان 11:45 صباحا

ايران ضد البرازيل 12:45 ظهرا

سلوفينيا ضد فنزويلا 2:30 ظهرا

صربيا ضد الصين 3.00 عصرا

الولايات المتحدة ضد نيوزيلندا 3:40 عصرا

إسبانيا ضد ساحل العاج 4:30 عصرا

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الدوري الإسباني



قادش ضد الميريا 6.30 مساءا

غرناطه ضد ايوركا 8.30 مساءا

اشبيلية ضد جيرونا 10.30 مساءا

الدوري الإيطالي



فروزينوني ضد أتالانتا 7.30 مساءا

مونزا ضد إمبوليا 7.30 مساءا

هيلاس فيروناه ضد روما 9:45 مساءا

ميلان ضد تورينو 9:45 مساءا

الدوري الألماني



هايدنهايم ضد هوفنهايم 4:30 عصرا

دارمشتات ضد يونيون برلين 4:30 عصرا

كولن ضد فولفسبورج 4:30 عصرا

بوخوم ضد بروسيا دورتموند 4:30 عصرا

فرايبورغ ضد فيردر بريمن 4:30 عصرا

مونشنجلادباخ ضد باير ليفركوزن 7:30 مساءا

الدوري الفرنسي



مارسيليا ضد بريست 8.00 مساءا

باريس سان جيرمان ضد لانس 10.00 مساءا

الدوري التركي



طرابزون سبور ضد ريزه سبور 7.15 مساءا

قاسم باشا ضد بينديكسبور 7.15 مساءا

سيفاسبور ضد انطاليا سبور 9:45 مساءا

إسطنبول سبور ضد جالاتا سراي 9:45 مساءا

الدوري التونسي



الافريقي التونسي ضد قوافل قفصة 6:30 مساءا

الدوري المغربي

أولمبيك آسفي ضد حسنية أغادير 7:00 مساءا

الاتحاد التوركي ضد نهضة الزمامرة 9:15 مساءا

الدوري البرتغالي



أروكا ضد بورتيمونينسي 5:30 عصرا

فيرنسيفيرنسي ضد شافيش 8:00 مساءا

جل فيسنتي ضد بنفيكا 10:30 مساءا

دوري نجوم قطر



الغرافة ضد المرخية 6:30 مساءا

السد القطري ضد الأهلي القطري 8:30 مساءا

الدوري الإماراتي



البطائح ضد اتحاد كلباء 5:00 عصرا

حتا ضد العين 5:00 عصرا

بني ياس ضد النصر الإماراتي 7:30 مساءا