موعد إعلان قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر سبتمبر

المنتخب الأولمبي، قال محمود حرب مدير منتخب مصر الأولمبي، إن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للفريق حدد يوم 2 سبتمبر موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق في شهر سبتمبر المقبل، ضمن الأجندة الدولية للفيفا.

أضاف محمود حرب في تصريحات لفيتو: إن قائمة منتخب مصر الأوليمبي في المعسكر المقبل لن تزيد عن 25 لاعبا بحد أقصى إلى جانب اللاعبين الثلاث المحترفين الذين تم استدعائهم للمعسكر.

عقد البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي اجتماعا مع جهازه المعاون اليوم، الثلاثاء، للترتيب لمعسكر المنتخب المقرر إقامته من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في أولمبياد "باريس 2024".



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حضر الاجتماع كل من محمود حرب مدير المنتخب وتياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس وليوناردو مدرب الأحمال وبيدرو جواو محلل الأداء.

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلي ميكالي للمنتخب استدعاء ثلاثة محترفين لمعسكر سبتمبر المقبل ضمن الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وصرح محمود حرب مدير المنتخب أن المحترفين الثلاثة هم: عمر فايد وبلال مظهر ومصطفى أشرف.

وبات من المؤكد عدم خوض المنتخب الأولمبي أي مباريات ودية خلال معسكره المقبل، في الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر المقبلين، تحت قيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأولمبي، أن مسئولي اتحاد الكرة فشلوا في توفير مباراتين وديتين للفريق خلال معسكر سبتمبر المقبل، بسبب انشغال المنتخبات الأولمبية في قارة آسيا بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتي لم تنتهِ بعد في القارة الآسيوية.

أما منتخبات أوروبا فقد أرسل اتحاد الكرة خطابات رسمية لها يطلب مواجهاتها وديا في أجندة سبتمبر، ولكنه لم يتلقَ أي ردود حتى الآن، فيما يرفض ميكالي مواجهة منتخبات أفريقيا، خاصة أنه واجه معظمها في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة في المغرب.

توقف الدوري وعدم جاهزية اللاعبين

أمام السبب الثاني الذي يجبر ميكالي على الاكتفاء بمعسكر تدريبي فقط في معسكر سبتمبر، فهو أن أغلب أندية الدوري الممتاز بدأت حديثا فترة الإعداد للموسم الجديد، باستثناء لاعبي الأهلي والزمالك، كما أن مسابقة الدوري الممتاز ستنطلق بعد انتهاء الأجندة الدولية للفيفا في سبتمبر، وبالتالي فإن لاعبي المنتخب الأولمبي لن يكون جاهزين فنيا لخوض مباريات ودية قوية في معسكر سبتمبر.

لذلك يتجه البرازيلي ميكالي للاكتفاء بتجميع اللاعبين في معسكر تدريبي يخوض خلاله اللاعبين بعض الفقرات التدريبية دون خوض مباريات ودية.

وكان ميكالي قاد المنتخب الأولمبي لحصد الميدالية الفضية في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في المغرب وتوج بها المنتخب المغربي، بعد الفوز على المنتخب الأوليمبي المصري في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

ميكالي يعود من البرازيل، فيتو

ودية أوزبكستان

يحل المنتخب الأولمبي لكرة القدم ضيفا على نظيره منتخب أوزبكستان لخوض مباراة ودية دولية يوم 16 أكتوبر المقبل ضمن برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على أداء المباراة بعد موافقة الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى ميكالي المدير الفني ومن المنتظر أن يشهد برنامج إعداد المنتخب العديد من التجارب الودية مع مدارس كروية مختلفة بحثا عن الوصول إلى أعلى مستوى قبل خوض الأولمبياد التي يتطلع المنتخب للوصول إلى أبعد نقطة فيها.

تحقيق ميدالية أولمبية

وقال محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي إنه جار مخاطبة عدد كبير من المنتخبات الكبيرة لخوض وديات معها فى الفترة القادمة، وأن الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب على تواصل دائم مع ميكالي الذى يتواجد فى بلده لقضاء إجازة مع أسرته وأن الأمور تسير بشكل منظم ومدروس بحثا عن التواجد القوى فى الأولمبياد والدفاع بقوة عن أحلام مصر المشروعة فى إحراز ميدالية أولمبية.

ونجح المنتخب الأولمبي فى رسم صورة ذهنية أكثر من رائعة لدى الجمهور المصري وكل عشاق الكرة فى أفريقيا والعالم عقب ظهوره المبهر فى بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت بالمغرب وأحرز الميدالية الفضية وتأهل إلى الأولمبياد من بوابة الكبار بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من معانقة كأس البطولة لكن ظروف خارجة حالت دون إحراز اللقب.