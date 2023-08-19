مدير المنتخب الأوليمبي: ميكالي لم يتفاوض لخوض ودية أمام البرازيل

المنتخب الأوليمبي، كشف محمود حرب مدير منتخب مصر الأوليمبي، أن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لشباب الفراعنة، لم يتفاوض مطلقا مع مسئولي منتخب البرازيل الأوليمبي، من أجل خوض مباراة ودية بين الفريقين خلال الفترة القادمة.

منتخب مصر الأولمبي، فيتو

وأوضح محمود حرب في تصريحات خاصة لفيتو، أن ميكالي ليس مسئولا عن الاتفاق على المباريات الودية للفريق حتى لو كان مع منتخب بلاده، مشيرا إلى أن مثل هذه المباريات مع المنتخبات الكبرى، يتم من خلال شركات التسويق المتخصصة في هذا المجال، لأنها تقوم بتقديم عروض مالية كبيرة لهذه المنتخبات للحصول على موافقاتها بخوض هذه المباريات، كما أن هذه الشركات تقوم بإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بهذه المباريات، خاصة الجوانب التسويقية وموعد المباراة ومكانها سعيا لتحقيق مكاسب ربحية منها.

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واضاف، محمود حرب أن مثل هذا الشركات تنشط اتصالاتها مع المنتخبات المتأهلة لأولمبياد باريس 2024، بعد إنتهاء التصفيات في كل القارات، وتحديد جميع الفرق المتأهلة لها، ومازال الوقت مبكرا، خاصة أن التصفيات لم تنتهي بعد سوء في قارة أسيا أو أوروبا.

واستقر البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، على إقامة معسكر الفراعنة المقرر إنطلاقه في الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر المقبل، بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

وفضل ميكالي إقامة معسكر الفريق في برج العرب، نظرا لتمتع المدينة بالهدوء الذي يمنح الجهاز الفني واللاعبين مزيدا من التركيز خلال التدريبات، كما أن منتخب مصر الأول سيدخل معسكرا تدريبيا بالقاهرة في نفس التوقيت، استعدادا لمباراتي إثيوبيا وتونس.

معسكر سبتمبر بدون وديات

وبات من المؤكد عدم خوض المنتخب الأولمبي أي مباريات ودية خلال معسكره المقبل، في الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر المقبلين، تحت قيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن مسئولو اتحاد الكرة فشلوا في توفير مباراتين وديتين للفريق خلال معسكر سبتمبر المقبل، بسبب إنشغال المنتخبات الأولمبية في قارة أسيا بالتصفيات المؤهلة لـأولمبياد باريس 2024، والتي لم تنتهي بعد في القارة الأسيوية.

أما منتخبات أوروبا فقد أرسل اتحاد الكرة خطابات رسمية لها يطلب مواجهاتها وديا في أجندة سبتمبر، ولكنه لم يتلقى أى ردود حتى ألان، فيما يرفض ميكالي مواجهة منتخبات أفريقيا، خاصة أنه واجه معظمها في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة في المغرب.

توقف الدوري وعدم جاهزية اللاعبين

أمام السبب الثاني الذي يجبر ميكالي على الاكتفاء بمعسكر تدريبي فقط في معسكر سبتمبر، فهو أن أغلب أندية الدوري الممتاز بدأت حديثا فترة الإعداد للموسم الجديد، بإستثناء لاعبي الأهلي والزمالك، كما أن مسابقة الدوري الممتاز ستنطلق بعد إنتهاء الأجندة الدولية للفيفا في سبتمبر، وبالتالي فإن لاعبي المنتخب الأولمبي لن يكون جاهزين فنيا لخوض مباريات ودية قوية في معسكر سبتمبر.

لذلك يتجه البرازيلي ميكالي للإكتفاء بتجميع اللاعبين في معسكر تدريبي يخوض خلاله اللاعبين بعض الفقرات التدريبية دون خوض مباريات ودية.

وكان ميكالي قاد المنتخب الأولمبي لحصد الميدالية الفضية في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في المغرب وتوج بها المنتخب المغربي، بعد الفوز على المنتخب الأوليمبي المصري في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

ميكالي يجتمع بالجهاز الفني

ومن المقرر، أن يعقد روجيرو ميكالي اجتماعا مع الجهاز الفني المعاون له غدا الأربعاء، لمناقشة برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”، إلى جانب ترتيبات معسكر الفريق المقبل في الأجندة الدولية للفيفا في سبتمبر المقبل.

ودية أوزبكستان

يحل المنتخب الأولمبي لكرة القدم ضيفا على نظيره منتخب أوزبكستان لخوض مباراة ودية دولية يوم 16 أكتوبر المقبل ضمن برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على أداء المباراة بعد موافقة الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى ميكالي المدير الفني ومن المنتظر أن يشهد برنامج إعداد المنتخب العديد من التجارب الودية مع مدارس كروية مختلفة بحثا عن الوصول إلى أعلى مستوى قبل خوض الأولمبياد التي يتطلع المنتخب للوصول إلى أبعد نقطة فيها.