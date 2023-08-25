نجوم إسبانيا يهاجمون رئيس الاتحاد بسبب قبلة التتويج: عار على الآخرين

شن عدد من نجوم الكرة الإسبانية هجوما عنيفا على لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب رفضه الاستقالة من منصبه بعد فضيحة كأس العالم للسيدات.

وكان لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني تعرض لانتقادات لاذعة بعد تقبيله للاعبة جيني هيرموسو خلال احتفالات تتويج إسبانيا بكأس العالم للسيدات دون موافقتها، ورفعت اللاعبة دعوى قضائية ضده، قبل أن يخرج روبياليس اليوم ليؤكد أنه لن يستقيل من منصبه، وبرر تصرفاته غير اللائقة، مما جعله يواجه مزيدًا من الهجوم.

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وكتب ديفيد دي خيا حارس مرمى إسبانيا تعليقا على قرار رئيس الاتحاد الإسباني بعدم الاستقالة: "أذني تنزف"، فيما علّق إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد وإسبانيا الأسبق: "عار على الآخرين".

وانهم بورخا إيجليسياس، مهاجم ريال بيتيس إلى قائمة المنتقدين مؤكدا أنه كان "مذعورًا" بعد مشاهدة المؤتمر الصحفي لرئيس الاتحاد الإسباني.

وشن هيكتور بيليرين مدافع أرسنال وبرشلونة السابق انتقادات إلى روبياليسعبر حسابه على "إنستجرام" قائلا: "لا يعتقد النرجسيون أبدًا أنهم ارتكبوا خطأ، فهم قادرون على الكذب والتلاعب بالحقيقة وجعل الضحية مذنبًا من أجل الاحتفاظ بسلطتهم على الآخرين".

من ناجية أخرى، أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميًا، للتعليق على تصريحات لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورفضه الاستقالة من منصبه بعد واقعة كأس العالم للسيدات.

وكان لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني تعرض لانتقادات لاذعة بعد تقبيله للاعبة جيني هيرموسو خلال احتفالات تتويج إسبانيا بكأس العالم للسيدات دون موافقتها، ورفعت اللاعبة دعوى قضائية ضده، قبل أن يخرج روبياليس اليوم ليؤكد أنه لن يستقيل من منصبه، وبرر تصرفاته غير اللائقة، مما جعله يواجه مزيدًا من الهجوم.

وأفاد برشلونة في بيانه: "بعد انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية لـ الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة، يبدو أن التوضيحات التي قدمها روبياليس كانت كافية للأعضاء الحاضرين في المجلس الذين كانت لهم صلاحية التصديق عليه في منصبه، ومع ذلك يريد نادي برشلونة أن يوضح تمامًا أنه يعتبر التصرف الذي قام به رئيس الاتحاد الإسباني خلال الاحتفال بكأس العالم الذي فاز به المنتخب الإسباني للسيدات، غير مناسب على الإطلاق ومؤسف، وهذه حقائق نعتبرها مؤسفة".

وأتم برشلونة: "في مواجهة هذه الحقائق غير المبررة، يتعهد نادي برشلونة بمواصلة دعم الرياضة النسائية، وتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في عالم الرياضة والمجتمع بشكل عام، وضمان سلامة المرأة في الرياضة وإدانة أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة، ينتهك مبادئنا وقوانيننا".

وأعلن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، اليوم الجمعة أنه لن يستقيل من منصبه بسبب الجدل الذي أثارته قبلته للاعبه جينيفر إيرموسو بعد فوز منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات.

وقال رئيس الاتحاد الإسباني في تصريحات صحفية إنها كانت "قبلة عفوية ومتبادلة وانفعالية" إلا أنه اعتذر عن السياق الذي حدثت فيه.

فضيحة رئيس الاتحاد الإسباني

وقام روبياليس خلال تتويج إسبانيا بمونديال السيدات بالسلام على لاعبات المنتخب وتهنئتهم قبل أن يقوم باحتضان اللاعبة جيني هيرموسو وتقبيلها على شفتيها ليبرر ذلك لاحقا بأنه كان منتشيا بالفوز بكأس العالم.

وطلب لويس روباليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، من اللاعبة جيني هيرموس الظهور بمقطع فيديو لتساعده على تبرير "القبلة" التي تسببت له بمتاعب كثيرة منذ نهائي كأس العالم للسيدات يوم الأحد الماضي.

طلب غريب من رئيس الاتحاد الإسباني

وبحسب "آس" الإسبانية طلب روبياليس من هيرموسو الظهور معه في مقطع فيديو وهو يعتذر عما بدر منه إلا أنها رفضت رفضا قاطعا مؤكدة على ما قالته بعد القبلة بأنها لم تكن سعيدة أو مرتاحة للفعل.

ووفقا لنص حديث روبياليس لهيرموسو فقد قال لها "منصبي في خطر افعليها فقط من أجل بناتي، أحتاج ظهورك معي في الفيديو". لكن اللاعبة واصلت الرفض بشكل قاطع.

وأدرك روبياليس العواقب الوخيمة المنتظرة بعد مؤتمر وزير الرياضة الإسباني ميغيل إيسيتا الذي قال "من غير المقبول بتاتا تقبيل اللاعبة على شفتيها كنوع من المباركة" بالإضافة إلى العديد من الشخصيات المعروفة في إسبانيا وغيرها والتي استنكرت تصرفات روبياليس.

وزادت "آس" أن رئيس الاتحاد استعان بخورخي فيلدا مدرب اللياقة في منتخب السيدات لإقناع هيرموسو خاصة وأنه على معرفة ببعض أقربائها لكن مهاجمة نادي باتشوكا المكسيكي واصلت الرفض القطعي.

قرار الاتحاد الإسباني بعد قبلة رئيس الاتحاد

وقرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الدعوة بشكل عاجل لجمعية عمومية استثنائية، يوم الجمعة المقبل بمقره في مدينة لاس روثاس لمناقشة موقف رئيس الاتحاد، لويس روبياليس، عقب الجدل المثار والمطالبات برحيله من منصبه على خلفية لقطته المثيرة للجدل مع لاعبة المنتخب جيني هيرموسو أثناء مراسم التتويج بـ كأس العالم للسيدات.

تفاصيل واقعة لويس روبياليس مع لاعبة إسبانيا

وعقب فوز إسبانيا في النهائي على إنجلترا بهدف نظيف، وخلال تسليم الميداليات بملعب (آكور إستاديوم) في سيدني، كانت اللقطة الأبرز هي تقبيل روبياليس للاعبة جيني هيرموسو بطريقة أثارت جدلًا كبيرًا.

وأشار الاتحاد الإسباني في بيانه وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية: "في ضوء الأحداث الأخيرة التي وقعت خلال مراسم تتويج منتخب السيدات بكأس العالم يوم الأحد الماضي في سيدني، يود الاتحاد الإبلاغ بأن إجراءاته الداخلية بشأن مسائل النزاهة مفتوحة، وكذلك البروتوكولات الأخرى المُطّبقة".

قبلة مونديال السيدات تتسبب في أزمة

وستبدأ الجمعية العمومية الاستثنائية الساعة 12.00 ظهر الجمعة المقبل، وتأتي الدعوة إليها بعد طلب من الاتحادات الإقليمية لكرة القدم في إسبانيا، والتي اجتمعت بشكل عاجل اليوم، وعبرت عن تأييدها الكامل لروبياليس.