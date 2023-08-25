برشلونة يجدد عقد شتيجن حتى 2028

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تجديد تعاقده مع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن حتى 2028.

الحارس الألماني الدولي شارك مع البارسا في 379 مباراة واستقبل 368 هدفًا وحقق الشباك النظيفة في 159 مباراة.

ونجح الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة، في حفر اسمه بحروف من ذهب خلال التتويج بلقب الدوري الإسباني الليجا لموسم (2022-2023).

كان تير شتيجن أحد أبرز العوامل الأساسية لتتويج برشلونة باللقب، بعد طول غياب، بفضل تصدياته الحاسمة وتألقه المستمر على مدار الموسم.

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أرقام تير شتيجن مع برشلونة الموسم الماضي

الحارس الألماني تير شتيجن خلال الموسم الناضي خاض 34 مباراة في الليجا، واستقبلت شباكه 13 هدفا فقط، وخرج بشباك نظيفة في 25 مواجهة.

هذه الأرقام المميزة، قادت الحارس الألماني للفوز بجائزة زامورا كأفضل حارس مرمى في بطولة الليجا هذا الموسم، ولأول مرة منذ انضمامه لصفوف برشلونة في صيف 2014.

وطارد تير شتيجن هذه الجائزة منذ سنوات، ليحصدها بأرقام قياسية عن جدارة واستحقاق.

وفاز تير شتيجن بجائزة زامورا بإنجاز استثنائي، فقد استقبل 13 هدفا فقط، ليتفوق على يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الذي حقق الجائزة موسم (2015-2016) واستقبل 18 هدفا.

كما أن خروجه بشباك نظيفة في 25 مباراة، هو رقم قياسي ليس في الليجا فقط، ولكن في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

دور تشافي في تألق تير شتيجن

لا يمكن نسيان أن سبب هذا التحول الكبير بمستوى تير شتيجن جاء بفضل ثقة مدربه تشافي هيرنانديز.

تير شتيجن الذي عانى في السنوات الأخير من التشكيك في مستواه، والحديث المتزايد عن إمكانية بيعه من قبل إدارة النادي، نجح في الرد بأفضل طريقة ممكنة.

برشلونة

وظهرت ثقة تشافي في الحارس الألماني، بتصريحاته دائما بأنه يملك أفضل حارس مرمى في العالم، وأنه سبب حصد برشلونة للنقاط في الليجا.

وبالفعل كان هذا الموسم مغايرا تماما للحارس الألماني، على مستوى الأداء والتركيز في المباريات المهمة، وحصد النقاط التي أمنت لقب الليجا مبكرا لفريق برشلونة.