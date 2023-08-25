الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

برشلونة يجدد عقد شتيجن حتى 2028

شتيجن، فيتو
شتيجن، فيتو

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تجديد تعاقده مع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن حتى 2028.

الحارس الألماني الدولي شارك مع البارسا في 379 مباراة واستقبل 368 هدفًا وحقق الشباك النظيفة في 159 مباراة.

ونجح الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة، في حفر اسمه بحروف من ذهب خلال التتويج بلقب الدوري الإسباني الليجا لموسم (2022-2023).

كان تير شتيجن أحد أبرز العوامل الأساسية لتتويج برشلونة باللقب، بعد طول غياب، بفضل تصدياته الحاسمة وتألقه المستمر على مدار الموسم.

Advertisements

أرقام تير شتيجن مع برشلونة الموسم الماضي

الحارس الألماني تير شتيجن خلال الموسم الناضي خاض 34 مباراة في الليجا، واستقبلت شباكه 13 هدفا فقط، وخرج بشباك نظيفة في 25 مواجهة.

هذه الأرقام المميزة، قادت الحارس الألماني للفوز بجائزة زامورا كأفضل حارس مرمى في بطولة الليجا هذا الموسم، ولأول مرة منذ انضمامه لصفوف برشلونة في صيف 2014.

وطارد تير شتيجن هذه الجائزة منذ سنوات، ليحصدها بأرقام قياسية عن جدارة واستحقاق.

وفاز تير شتيجن بجائزة زامورا بإنجاز استثنائي، فقد استقبل 13 هدفا فقط، ليتفوق على يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الذي حقق الجائزة موسم (2015-2016) واستقبل 18 هدفا.

كما أن خروجه بشباك نظيفة في 25 مباراة، هو رقم قياسي ليس في الليجا فقط، ولكن في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

دور تشافي في تألق تير شتيجن 

لا يمكن نسيان أن سبب هذا التحول الكبير بمستوى تير شتيجن جاء بفضل ثقة مدربه تشافي هيرنانديز.

تير شتيجن الذي عانى في السنوات الأخير من التشكيك في مستواه، والحديث المتزايد عن إمكانية بيعه من قبل إدارة النادي، نجح في الرد بأفضل طريقة ممكنة.

برشلونة 

وظهرت ثقة تشافي في الحارس الألماني، بتصريحاته دائما بأنه يملك أفضل حارس مرمى في العالم، وأنه سبب حصد برشلونة للنقاط في الليجا.

وبالفعل كان هذا الموسم مغايرا تماما للحارس الألماني، على مستوى الأداء والتركيز في المباريات المهمة، وحصد النقاط التي أمنت لقب الليجا مبكرا لفريق برشلونة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نادي برشلونة شتيجن برشلونة الإسباني تير شتيجن اندريه تير شتيجن

مواد متعلقة

قبلة عفوية، رئيس الاتحاد الإسباني يرفض الاستقالة من منصبه

كلوب: لا يوجد عرض رسمي لرحيل محمد صلاح والفرعون مستمر في ليفربول

برشلونة يعلن إصابة لاعب وسطه بيدري

تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR بداية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

الأكثر قراءة

بعد حلاقة شعرها على الزيرو، حقيقة غضب شريف منير من ابنته أسما

الخطيب يطلب تقريرا عن أزمة لاعب الأهلي

أحمد سليمان بعد تواجده بنادي الزمالك: عودة من جديد إلى بيتنا الكبير

ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس 70 جنيهًا بسوق الجملة، وشعبة الخضراوات تكشف الأسباب

سر ترقيم مقابر الإمام الشافعي باللون الأحمر.. الأهالي: لم نتلق إخطارات بالإزالة.. وباحثون: هذه المقابر أثرية والحفاظ عليها «ضرورة»

تكليفات رئاسية للحكومة وقرارات جمهورية هامة ورسائل طمأنة للمصريين

اللجنة الثلاثية بالزمالك تستقر على رحيل أحمد حسني المدير الإداري

بعد تحذير FDA من قطرة ملوثة تسبب العمى، هل تتوفر في مصر؟

Advertisements

منوعات

المزيد

المركبة الفضائية الهندية تبدأ في استكشاف سطح القمر (فيديو)

الزي التقليدي الجزائري، هيبة للرجال وزينة للنساء والأطفال (صور)

اليابان تدخل السباق نحو استكشاف القمر

أمر بضبط وإحضار الساحر البرازيلي رونالدينيو

المزيد

خدمات

المزيد

مواعيد تسليم شقق الإسكان المتميز ودار مصر في دمياط الجديدة

شروط الالتحاق بدورة المرحل الجوي بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 22 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، البامية تصل إلى 30 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

30 عاما بأسواق المال، من هو أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس من أهم القربات إلى الله

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ولماذا سميت بهذا الاسم

هل تتزاور أرواح موتى المؤمنين ليلة الجمعة كما قال ابن القيم؟

المزيد
الجريدة الرسمية