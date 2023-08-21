الإثنين 21 أغسطس 2023
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رياضة

أول تعليق من صاحبة هدف فوز إسبانيا بكأس العالم على وفاة والدها

أولجا كارمونا، فيتو
أولجا كارمونا، فيتو

كأس العالم للسيدات، كسرت أولجا كارمونا، لاعبة منتخب إسبانيا، صمتها عقب فاجعة وفاة والدها، أمس الأحد.

 

وكانت أولجا كارمونا صاحبة هدف الفوز على إنجلترا (1-0) في النهائي والتتويج بكأس العالم، أمس الأحد.

وكتبت كارمونا، على حسابها بشبكة "تويتر": "وبدون أن أدري كانت نجمتي معي قبل أن تبدأ المباراة، أعلم أنك أعطيتني القوة لتحقيق شيء فريد، أعلم أنك كنت تشاهدني هذه الليلة وأنك فخور بي، ارقد في سلام، يا أبي".

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وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن النبأ في بيان رسمي قال خلاله: "ينعى الاتحاد وفاة والد أولجا كارمونا،وعلمت اللاعبة الخبر المحزن بعد مباراة نهائي كأس العالم".

وأضاف: "نرسل تعازينا الحارة إلى أولجا وعائلتها في هذا الظرف المؤلم. نحبك أولجا، أنت رمز في تاريخ كرة القدم الإسبانية".

 

نهائي كأس العالم، يبدو أن المثل العربي الشهير “يا فرحة ما تمت"، انطبق على حالة أولجا كارمونا لاعبة منتخب إسبانيا لكرة القدم والتي وقّعت على الهدف الوحيد في نهائي كأس العالم للسيدات في سيدني، حيث علمت أن والدها توفي بعد فوز بلادها 1- صفر على إنجلترا، وتتويجها باللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه.

وفاة والد أولجا كارمونا


وقال الاتحاد الإسباني في بيان: "يأسف الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشدة لاضطراره الإعلان عن وفاة والد أولجا كارمونا.. تلقت اللاعبة النبأ المحزن بعد نهائي كأس العالم".

 

وأضاف البيان: "نرسل خالص العزاء لأولجا وعائلتها في هذه اللحظات الأليمة.. نحبك يا أولجا، أنت في تاريخ كرة القدم الإسبانية".

وأهدت كارمونا، لاعبة ريال مدريد، هدفها لوالدة إحدى صديقاتها التي توفيت مؤخرا، حيث كشفت عن قميص داخلي كتب عليه "ميرتشي".

وقالت كارمونا لمحطة "لا أونا" الإسبانية الرسمية بعد نهاية المباراة بقليل: "أريد أن أقول إن هذا الانتصار لإحدى أمهات صديقاتي التي توفيت مؤخرا، احتفلت بالهدف بهذا القميص".

نهائي كأس العالم
توج منتخب إسبانيا بكأس العالم للسيدات بعد الفوز على منتخب إنجلترا بهدف دون رد في المباراة النهائية من البطولة.

ونجح منتخب إسبانيا في تسجيل الهدف الوحيد عبر اللاعبة أولجا كارمونا وشهد الشوط الثاني إهدار منتخب الماتدور لركلة جزاء.

اقتحام مشجع لنهائي كأس العالم للسيدات

وجاء ذلك في الدقيقة 24 واضطرت حكمة الساحة لإيقاف اللعب لمدة ثوان قليلة بعدما اقتحم مشجع أرضية الملعب.

وتدخلت عناصر الأمن وألقت القبض سريعا على المشجع المشاغب، لتنتهي الواقعة في لحظات وبعد 5 دقائق فقط، نجح منتخب إسبانيا في تسجيل الهدف الأول عبر اللاعبة أولجا كارمونا.

واختتمت أمس  منافسات كأس العالم للسيدات، التي احتضنتها أستراليا ونيوزلندا على مدار شهر كامل.

ويعد مونديال 2023 للسيدات، أول نسخة تقام بمشاركة 32 منتخبا، والأولى أيضا التي تقام بتنظيم مشترك بين بلدين.

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