الخميس 17 أغسطس 2023
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رياضة

دي خيا مرفوض في بايرن ميونخ، تعرف على التفاصيل

دي خيا،فيتو
دي خيا،فيتو

اتخذ بايرن ميونخ قرارا جديدا بشأن مركز حراسة المرمى، في ظل رغبته في التعاقد مع حارس جديد، لسد ثغرة غياب مانويل نوير.

ويغيب نوير عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي بسبب إصابة بكسر في الساق، وتحوم الشكوك حول عودته في وقت قريب.

دي خيا خارج حسابات بايرن ميونخ 

وبحسب فلوريان بليتينبيرج، صحفي شبكة "سكاي ألمانيا"، فإن بايرن ميونخ لن يتعاقد مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

وأشار إلى اتخاذ النادي هذا القرار بناء على رغبة المدرب الألماني توماس توخيل، الذي عارض ضم الحارس المجاني، خاصة في ظل قرب عودة نوير في غضون أسابيع معدودة.

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وأكد الصحفي الألماني أن توخيل كان يريد ضم ستيفان أورتيجا من مانشستر سيتي، واتصل بالحارس بنفسه، لكن الصفقة فشلت في نهاية المطاف.

 

قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الألماني

نجح بايرن ميونخ في التعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، قبل ساعات معدودة على انطلاق أولى مبارياته في موسم 2023-2024.

ووقع كين لبايرن مقابل 100 مليون يورو في صفقة قياسية في تاريخ الدوري الألماني وجميعها كانت لبايرن ميونخ.

هاري كين من توتنهام إلى بايرن ميونخ 100 مليون يورو.

لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى بايرن ميونخ: 80 مليون يورو.

ماتيس دي ليخت من يوفنتوس إلى بايرن: 67 مليون يورو.

ليروي ساني من مانشستر سيتي إلى البايرن: 55 مليون يورو.

مين جاي كيم من نابولي إلى بايرن: 50 مليون يورو.

دايوت أوباميكانو من لايبزيج: 42.5 مليون يورو.

كورنتين توليسو من ليون: 41.5 مليون يورو.

خافي مارتينيز من أتلتيك بيلباو: 40 مليون يورو.

ماتيس هوملز من بوروسيا دورتموند: 38 مليون يورو.

ماريو جوتزه من بوروسيا دورتموند: 37 مليون يورو.

وأصبح كين بذلك أغلى لاعب في تاريخ بايرن والبوندسليجا، متجاوزا صفقة انتقال المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى النادي البافاري مقابل 80 مليون يورو.

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الإسباني ديفيد دي خيا بايرن ميونخ توماس توخيل دي خيا مانويل نوير

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