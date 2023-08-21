انتقادات واسعة لرئيس الاتحاد بعد تقبيل نجمة إسبانيا عقب الفوز بمونديال السيدات (فيديو)

كأس العالم للسيدات ، تعرض رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، لانتقادات واسعة بسبب طريقة تصرفه المثيرة للجدل مع نجمة المنتخب الإسباني جينيفر هيرموسو، بعد التتويج بكأس العالم للسيدات 2023.

وأشارت عدد من التقارير العالمية أن هناك انتقادات واسعة لرئيس الاتحاد والتي أفسدت احتفالات اللاعبات بالفوز بكأس العالم للسيدات بعد قبلته للاعبة جينيفر هيرموسو.

رد اللاعبة على قبلة رئيس الاتحاد

ودافعت لاعبة خط الوسط الإسبانية جيني إيرموسو عن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس بعد تعرضه لانتقادات بسبب تقبيلها على شفتيها خلال تتويج المنتخب بلقب كأس العالم للسيدات.

وقالت لاعبة خط الوسط عبر بث مباشر على إنستجرام بعد المباراة "لم يعجبني ذلك"، رغم إنها كانت تضحك وهي تتحدث.

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وأفادت في وقت لاحق بأن هذه اللحظة نابعة من "تصرف عاطفي طبيعي".

وذكرت إيرموسو في تصريحات نقلها الاتحاد الإسباني لوكالة فرانس برس: "كان تصرفا عفويا تماما متبادلا بسبب الفرح الهائل الذي يجلبه الفوز بكأس العالم".

وأضافت "الرئيس وأنا لدينا علاقة جيدة، وسلوكه معنا جميعا كان رائعا وكانت بادرة طبيعية من المودة والامتنان. لقد فزنا بكأس العالم ولن نحيد عما هو مهم".

وتوج منتخب إسبانيا لأول مرة في تاريخه بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، على حساب نظيره الإنجليزي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، أحرزته المهاجمة أولغا كارمونا، عند الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على ملعب أستراليا بمدينة سيدني.

وكان لويس روبياليس (45 عاما) حاضرا مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، عند توزيع الميداليات الذهبية على لاعبات المنتخب الإسباني.

Le bisou du président de la fédération espagnole, Luis Rubiales sur la bouche de Jennifer Hermoso🇪🇸❌.



Jennifer Hermoso: 🗣️ "Eh eh mais je n'ai pas aimé le geste, ça ne me plaît pas." pic.twitter.com/Ldo41TATrt — Sport Passion Info (@SportsPassionI1) August 20, 2023

واحتضن لويس روبياليس، لاعبة برشلونة، جينيفر هيرموسو، بشكل مثير للاستغراب، ومن ثم قام بتقبيلها أمام الجميع بطريقة أكثر إثارة، ليتعرض لانتقادات لاذعة بسبب سلوكه.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخها، بعد الفوز على إنجلترا بهدف نظيف في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب أستراليا.

وسجلت هدف إسبانيا الوحيد أولجا كارمونا في الدقيقة 29 بعدما تلقت كارمونا بينية داخل منطقة الجزاء عبر كالدينتي لتسدد كرة أرضية قوية سكنت الشباك.

إسبانيا تحقق إنجازا تاريخيا

ويعد منتخب إسبانيا أول فريق طوال تاريخ كرة القدم النسائية، ينجح في الفوز بلقب كأس العالم تحت 17 وكأس العالم تحت 20 سنة، إضافة إلى لقب كأس العالم للسيدات “الكبار

وتوجت إسبانيا بلقب المونديال تحت 17 سنة مرتين، عامي 2018 في أوروجواي و2022 في الهند، كما توجت بلقب كأس العالم تحت 20 سنة في نسخة كوستاريكا 2022.

وباتت إسبانيا ثاني منتخب بشكل عام ينجح في الفوز بلقب كأس العالم للرجال والسيدات، وذلك بعد المنتخب الألماني.

وأصبحت إسبانيا خامس منتخب يتوج بكأس العالم للسيدات، بعد الولايات المتحدة 4 مرات وألمانيا (مرتين) والنرويج (1) واليابان (1).

إنجلترا تخسر المباراة الأولى

وخسرت إنجلترا مباراة للمرة الأولى تحت قيادة سارينا ويجمان، بعد الحفاظ على عدم الهزيمة في 29 مباراة حققت خلالها 25 انتصار و4 تعادلات.

وأقيمت منافسات كأس العالم للسيدات 2023، التي احتضنتها أستراليا ونيوزلندا على مدار شهر كامل كأول نسخة تقام بمشاركة 32 منتخبا، والأولى أيضا التي تقام بتنظيم مشترك بين بلدين.

إحصائيات بطولة كأس العالم للسيدات 2023

شهدت الـ64 مباراة تسجيل 164 هدفا بمتوسط 2.59 هدف في المباراة، وهذا الرقم أقل بكثير من بطولة أمم أوروبا التي أقيمت الصيف الماضي، والتي توج بها المنتخب الإنجليزي على أرضه، حيث كان متوسط عدد الأهداف في المباراة الواحدة ثلاثة أهداف، فقد تم تسجيل 95 هدفا في 31 مباراة.

ويعد المنتخب الإسباني أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف برصيد 18 هدفا، فيما سجل المنتخب الياباني 15 هدفا قبل أن يودع البطولة من دور الثمانية.

وسجل المنتخب السويدي 14 هدفا، فيما سجل المنتخب الإنجليزي 13 هدفا، كما سجلت منتخبات هولندا وفرنسا وأستراليا عشرة أهداف أو أكثر.

اليابانية هيناتا ميازاوا تحسم لقب هداف مونديال السيدات

وتصدرت اليابانية هيناتا ميازاوا ترتيب هدافي البطولة برصيد خمسة أهداف، متفوقة على أماندا إيليستدت، مدافعة المنتخب السويدي.

الهدف رقم 1000

وشهدت مباريات دور المجموعات تسجيل الهدف رقم 1000 في مونديال السيدات، حيث وضع المنتخب الزامبي بصمته من خلال ركلة الجزاء التي سجلتها باربرا باندا أمام كوستاريكا.

رقم قياسي لمنتخب انجلترا

وحقق المنتخب الإنجليزي رقما قياسيا، حيث سجل في 16 مباراة متتالية في كأس العالم، خلال مباراة الفوز على الصين 6 / 1، ليضيفها إلى المباريات السبعة التي خاضها في نسخة 2019 وإلى الست مباريات التي خاضها في 2015.

ولكن سرعان ما توقف رقم المنتخب الإنجليزي على يد نيجيريا في دور الـ16، ولكن الفريق الإنجليزي، بقيادة المدربة سارينا ويجمان، فاز باللقاء بركلات الترجيح وعبر إلى النهائي.

وأصبحت كاسي بير أصغر لاعبة تشارك في مونديال السيدات، عندما شاركت كبديلة مع المنتخب الكوري الجنوبي أمام كولومبيا عن عمر 16 عاما و26 يوما.

ركلات الجزاء

وتم احتساب ركلات جزاء في أول سبع مباريات من البطولة، قبل أن تصبح مباراة الدنمارك الصين أول مباراة تمر بدون احتساب ركلات جزاء في المجموعة الرابعة.

وقل عدد ركلات الجزاء بشكل كبير بعد احتسابها بكثرة في المباريات الأولى، حيث احتسبت 19 ركلة جزاء في الـ56 مباراة التالية، وبعد نهاية مباراة تحديد المركز الثالث أصبح عدد ركلات الجزاء التي احتسبت 26 ركلة.

من بين الـ26 ركلة جزاء، تم تسجيل 20 ركلة، بمتوسط نسبة نجاح 77 في المئة.

وسجلت الأسترالية ستيف ماتلي، والصينية وانج شوانج والفرنسي كاديدياتو دياني ركلتي جزاء، بينما صارت فريدولينا رولفو- أمام أستراليا- ثالث لاعبة سويدية مختلفة تسجل ركلات جزاء.

أرقام قياسية في الحضور الجماهير

وكانت هناك أرقاما قياسية من حيث عدد الحضور في المباريات في البلدين المضيفين.

ولعب المنتخب الأسترالي أمام 75781 متفرجا في ملعب أستراليا بسيدني، في المباراة الافتتاحية أمام إيرلندا، وأمام الدنمارك في دور الـ16 وفي مباراة الدور قبل النهائي أمام إنجلترا.

وكانت مباراة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الكولومبي في دور الـ16 شهدت حضور نفس العدد من المشجعين.

وفي نيوزيلندا، استضاف ملعب إدين بارك 43217 مشجعا في مباراة إسبانيا والسويد في الدور قبل النهائي، ومباراتيهما في الأدوار الاقصائية أمام سويسرا واليابان.

وشهد نفس الملعب الرقم القياسي من حيث عدد الحضور في مباراة دولية، سواء لمنتخب الرجال أو السيدات، عندما حضر 42137 متفرجا لمشاهدة فوز المنتخب النيوزلندي على نظيره النرويجي في افتتاح البطولة.

أكثر من 1.9 مليون مشجع عبروا بوابات دخول الملاعب بمتوسط حضور 30198 مشجعا في الـ63 مباراة حتى الآن.

رقم قياسي لنجمة إنجلترا في نهائي مونديال السيدات

وحققت لوسي برونز، لاعبة منتخب إنجلترا للسيدات، رقما قياسيا في تاريخ الأسود الثلاثة ضد إسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات، أصبحت لوسي برونز ثاني لاعبة في منتخب إنجلترا تخوض 20 مباراة في كأس العالم للسيدات.

ولم يحقق هذا الإنجاز مع منتخب الأسود الثلاثة سوى جيل سكوت.

وأشارت الشبكة إلى أن برونز أصبحت أول لاعبة تخوض 20 مباراة مع إنجلترا في كأس العالم ضمن التشكيل الأساسي.

كارمونا تكرر رقم الأسطورة مورجان

وكررت أولجا كارمونا، لاعبة منتخب إسبانيا انجاز الأسطورة أليكس مورجان كثاني أصغر لاعبة تحرز في الأدوار النهائية بمونديال السيدات.

ووفقا لشبكة"أوبتا" للإحصائيات، أصبحت كارمونا بعمر 23 عاما و69 يوما، ثاني أصغر لاعبة تتمكن من التسجيل في الدورين نصف النهائي والنهائي لنسخة واحدة من كأس العالم للسيدات، وذلك خلف أليكس مورجان في عام 2011 بعمر 22 عاما و15 يوما.

قائدة إسبانيا تفشي سر قميص الاحتفال بالمونديال

وكشفت أولجا كارمونا، قائدة منتخب إسبانيا للسيدات، سر قميص الاحتفال بمونديال السيدات.

وأشارت اللاعبة في تصريحات لشبكة (RTVE) أن سبب احتفالها بعد الهدف، عندما أظهرت قميصا كانت ترتديه تحت قميص المنتخب.

وقالت: "هذا الانتصار أهديه إلى والدة إحدى صديقاتي المقربات التي توفيت مؤخرا. لقد احتفلت بقميصها ومن هنا أهديه لعائلتها بكل حب".

مدربة إنجلترا تخسر النهائي الثاني على التوالي

وعلى صعيد متصل أنهى منتخب إسبانيا أحلام المدربة الهولندية سارينا فيجمان في التتويج ببطولة كأس العالم للسيدات.

ونجح المنتخب الإسباني الفوز بلقب كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على إنجلترا بقيادة سارينا فيجمان بهدف دون رد.

وخسرت المدربة الهولندية النهائي الثاني لها في البطولة على التوالي، ولم تنجح في قيادة الإنجليزيات لعرش كأس العالم للسيدات للمرة الأولى، مثلما لم تنجح من قبل في قيادة منتخب بلادها للتتويج بالمونديال.

وكانت سارينا فيجمان تتولى الإدارة الفنية لمنتخب هولندا، الذي خسر نهائي كأس العالم للسيدات أمام الولايات المتحدة الأمريكية في النسخة الثامنة للبطولة التي أقيمت عام 2019 في فرنسا.

وخسرت هولندا، بقيادة فيجمان، نهائي المونديال بهدفين دون رد أمام أمريكا التي حصدت حينها اللقب الرابع لها في تاريخ كأس العالم للسيدات، لتعزز وضعها كأكثر المنتخبات المتوجة بالبطولة بفارق لقبين أمام ألمانيا.

وكانت فيجمان قادت إنجلترا لتحقيق أول لقب كبير في تاريخها على مستوى السيدات، بعد التتويج بأمم أوروبا 2022 بعد الفوز على ألمانيا في النهائي بهدفين لهدف.

سارينا فيجمان

صدمة صاحب هدف التتويج بوفاة والدها

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن أولجا كارمونا التي وقعت على الهدف الوحيد في نهائي كأس العالم للسيدات في سيدني، علمت أن والدها توفي بعد فوز بلادها 1- صفر على إنجلترا وتتويجه باللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان "يأسف الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشدة لاضطراره الإعلان عن وفاة والد أولغا كارمونا. تلقت اللاعبة النبأ المحزن بعد نهائي كأس العالم".

وأضاف البيان: "نرسل خالص العزاء لأولغا وعائلتها في هذه اللحظات الأليمة. نحبك يا أولغا، أنت في تاريخ كرة القدم الإسبانية".