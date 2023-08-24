الجمعة 25 أغسطس 2023
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رياضة

روبياليس يرضخ للضغوط ويرحل عن الاتحاد الإسباني

رئيس الاتحاد الإسباني،
رئيس الاتحاد الإسباني، فيتو

استقر رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، المتورط بفضيحة بعد تقبيله نجمة المنتخب جينيفر هيرموسو، عقب فوز "لاروخا" بمونديال السيدات، على التقدم باستقالته غدا الجمعة، خلال الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني.

 

فضيحة رئيس الاتحاد الإسباني

وقام روبياليس خلال تتويج إسبانيا بمونديال السيدات بالسلام على لاعبات المنتخب وتهنئتهن قبل أن يقوم باحتضان اللاعبة جيني هيرموسو وتقبيلها على شفتيها ليبرر ذلك لاحقا بأنه كان منتشيا بالفوز بكأس العالم.

 

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وطلب لويس روباليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، من اللاعبة جيني هيرموس الظهور بمقطع فيديو لتساعده على تبرير "القبلة" التي تسببت له بمتاعب كثيرة منذ نهائي كأس العالم للسيدات يوم الأحد الماضي.

 

طلب غريب من رئيس الاتحاد الإسباني

وبحسب "آس" الإسبانية طلب روبياليس من هيرموسو الظهور معه في مقطع فيديو وهو يعتذر عما بدر منه إلا أنها رفضت رفضا قاطعا مؤكدة على ما قالته بعد القبلة بأنها لم تكن سعيدة أو مرتاحة للفعل.

 

ووفقا لنص حديث روبياليس لهيرموسو فقد قال لها "منصبي في خطر افعليها فقط من أجل بناتي، أحتاج ظهورك معي في الفيديو". لكن اللاعبة واصلت الرفض بشكل قاطع.

 

وأدرك روبياليس العواقب الوخيمة المنتظرة بعد مؤتمر وزير الرياضة الإسباني ميغيل إيسيتا الذي قال "من غير المقبول بتاتا تقبيل اللاعبة على شفتيها كنوع من المباركة" بالإضافة إلى العديد من الشخصيات المعروفة في إسبانيا وغيرها والتي استنكرت تصرفات روبياليس.

 

وزادت "آس" أن رئيس الاتحاد استعان بخورخي فيلدا مدرب اللياقة في منتخب السيدات لإقناع هيرموسو خاصة وأنه على معرفة ببعض أقربائها لكن مهاجمة نادي باتشوكا المكسيكي واصلت الرفض القطعي.

 

قرار الاتحاد الإسباني بعد قبلة رئيس الإتحاد 

وقرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الدعوة بشكل عاجل لجمعية عمومية استثنائية، يوم الجمعة المقبل بمقره في مدينة لاس روثاس لمناقشة موقف رئيس الاتحاد، لويس روبياليس، عقب الجدل المثار والمطالبات برحيله من منصبه على خلفية لقطته المثيرة للجدل مع لاعبة المنتخب جيني هيرموسو أثناء مراسم التتويج بـ كأس العالم للسيدات.

 

تفاصيل واقعة لويس روبياليس مع لاعبة إسبانيا

وعقب فوز إسبانيا في النهائي على إنجلترا بهدف نظيف، وخلال تسليم الميداليات بملعب (آكور إستاديوم) في سيدني، كانت اللقطة الأبرز هي تقبيل روبياليس للاعبة جيني هيرموسو بطريقة أثارت جدلًا كبيرًا.

 

وأشار الاتحاد الإسباني في بيانه وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية: "في ضوء الأحداث الأخيرة التي وقعت خلال مراسم تتويج منتخب السيدات بكأس العالم يوم الأحد الماضي في سيدني، يود الاتحاد الإبلاغ بأن إجراءاته الداخلية بشأن مسائل النزاهة مفتوحة، وكذلك البروتوكولات الأخرى المُطّبقة".

 

قبلة مونديال السيدات تتسبب في أزمة 

وستبدأ الجمعية العمومية الاستثنائية الساعة 12.00 ظهر الجمعة المقبل، وتأتي الدعوة إليها بعد طلب من الاتحادات الإقليمية لكرة القدم في إسبانيا، والتي اجتمعت بشكل عاجل اليوم، وعبرت عن تأييدها الكامل لروبياليس.

 

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الاتحاد الإسباني لويس روبياليس جينيفر هيرموسو مونديال السيدات الإتحاد الأسباني لكرة القدم

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