الجمعة 25 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

بعد تحذير FDA من قطرة ملوثة تسبب العمى، هل تتوفر في مصر؟

تحذير من قطرات عيون
تحذير من قطرات عيون تسبب العمى، فيتو

تسبب تحذير هيئة الدواء الأمريكية بشأن وجود قطرة عيون ملوثة تسبب العمى تحتوي علي بكتيريا تضر بصحة العين في خوف ورعب من استخدام هذا النوع من قطرات العيون.

قطرة عيون ملوثة تسبب العمى

وقال الصيدلي علي عبدالله مدير مركز الدراسات الدوائية لـ"فيتو" تعقيبا علي تحذير هيئة الدواء الأمريكية من قطرة العيون الملوثة، أن هذا النوع من قطرات العيون غير متوفر في مصر وبالتالى لا يوجد أى خطورة منها.

وأصدرت هيئة  الغذاء والدواء الأمريكية FDA تحذير بشأن تجنب شراء أو إستخدام نوعين مختلفين من قطرات العين لأنها تسبب التلوث البكتيري أو الفطري.

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وتضمن التحذير بشأن قطرات العين  لـ "Dr. Berne's MSM Drops 5% Solution" Eye". 

وقالت هيئة الدواء الأمريكية إن القطرات يمكن ان تسبب عدوى وتهدد الرؤية والحياة. 

وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن نوعين القطرات ملوثان بالميكروبات ولم يكونا معقمين، كما أن المنتجين يحتويان على ميثيل سلفونيل ميثان (MSM) كعنصر نشط، وهو غير معتمد في منتجات قطرة العين.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: "إن استخدام قطرات العين الملوثة يمكن أن يؤدي إلى عدوى طفيفة إلى خطيرة تهدد الرؤية والتي يمكن أن تتطور إلى عدوى تهدد الحياة".

يجب اللجوء للطبيب عند ظهور أعراض التهاب العين 

وتنصح هيئة الدواء الأمريكية أي شخص يعاني من علامات أو أعراض التهاب العين باللجوء إلى الرعاية الطبية على الفور، وطالبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعدم استخدامها والتخلص منها على الفور.

نصائح للحفاظ علي صحة العيون

ويوجه الأطباء عدد من النصائح للحفاظ على صحة العيون منها:

1-زيارة طبيب العيون باستمرار وعمل فحص شامل للعين

2- ارتداء نظارة الشمس خارج المنزل للوقاية من أشعة الشمس الضارة

3-ارتداء النظارة الطبية بانتظام للوقاية من الإصابة بالصداع وإجهاد العيون

4- ضرورة  إراحة العين بعد استخدام الشاشات 

5- عدم استخدام منتجات العيون التجميلية منتهية الصلاحية للوقاية من العدوى

6- ممارسة الرياضة للوقاية من الإصابة بالأمراض التي تؤثر على صحة العيون كالسكر وارتفاع ضغط الدم

7-  تناول طعام صحى يحتوى على الخضروات والفواكه الفنية بالفيتامينات والمهمة لتعزيز صحة العيون

8-  قضاء الأطفال ساعتين على الأقل يوميا خارج المنزل لتحسين صحة العيون والوقاية من قصر النظر

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