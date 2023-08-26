25 جنيهًا أقل تكلفة، ارتفاع أسعار مكونات طبق السلطة في الأسواق

ارتفعت أسعار مكونات طبق السلطة في الأسواق، مع ارتفاعات أسعار الخضراوات المكون الرئيسي لطبق السلطة، إذ ارتفع سعر كل من الخس والطماطم والشبت والبقدونس والجرجير، وأصبح البصل مكونًا غير رئيسي بعد ارتفاع أسعاره ليصل إلى سعر 25 جنيهًا في الأسواق.

فما هي تكلفة سعر طبق السلطة في مصر ؟

بداية لإجابة عن هذا السؤال، نستعرض أسعار الخضراوات الرئيسية في طبق السلطة، التي تختلف حسب ذوق وتفضيلات السيدات المصريات، فهناك من يفضل إعداد طبق سلطة خضراء، وآخرون يفضلون طبق سلطة متعدد الألوان بكثرة الخضراوات.

سعر طبق السلطة، فيتو

«فيتو» تنشر في السطور التالية، أسعار الخضراوات الرئيسية في طبق السلطة، منها سعر الطماطم في سوق الجملة والتجزئة، أسعار الخيار في سوق العبور وأسواق التجزئة، وغيرها من أنواع الخضار التي تدخل مكونًا في إعداد طبق السلطة:

أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم السبت

وعن أسعار الخضراوات في سوق العبور، تراوح سعر الطماطم من 4.5 إلى 7.5 جنيه، بصل من 13.5 إلى 17.5 جنيه. خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونس سعر من 140 إلى 150جنيهًا.

وسجل خس سعرمن 3 إلى 4 جنيهات، كيلو جزر بدون عروش سعر من 7 إلى 10 جنيهات، خيار صوب من 10 إلى 13 جنيهًا، خيار بلدي من 8 إلى 11 جنيهًا،

وتراوح سعر فلفل حامي صوب ما بين 7 إلى 10 جنيهات، فلفل رومي صوب من 9 إلى 13 جنيهًا، فلفل رومي بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 7 إلى 10 جنيهات، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 14 إلى 30 جنيهًا.

وبلغ سعر كرات نحو 7.5 جنيه، كيلو شبت من 140 إلى 150 جنيهًا، كرفس نحو 12 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كيلو كسبرة من 140 إلى 150 جنيهًا، كيلو جرجير من 140 إلى 150 جنيهًا.

سعر طبق السلطة، فيتو

أسعار الخضراوات الرئيسية في طبق السلطة بأسواق التجزئة

أما أسعار الخضراوات الرئيسية في طبق السلطة بأسواق التجزئة لبيع الخضار، اليوم السبت 26 أغسطس 2023، فجاءت كالتالي:

أسعار الطماطم في أسواق الخضراوات اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في أسواق التجزئة نحو 11.7 جنيه، ليبلغ أقل سعر لكيلو الطماطم 5 جنيهات حتى 15 جنيهًا أعلى سعر لها في الأسواق.

أسعار الليمون بلدي في أسواق التجزئة

وسجل متوسط سعر الليمون البلدي في أسواق التجزئة نحو 15.28 جنيه، ليتراوح من 6.5 جنيه إلى 45 جنيهًا.

أسعار الخضراوات الورقية في أسواق التجزئة

وعن أسعار الخضراوات الورقية في أسواق التجزئة وتشمل البقدونس والكرفس والكرات، فضلًا عن الجرجير، والشبت والكزبرة.

أسعار الكزبرة في أسواق التجزئة

بلغ متوسط سعر الكزبرة عدد 100 رابطة في أسواق التجزئة نحو 176.27 جنيه، لتتراوح من 50 إلى 250 جنيهًا.

أسعار الكرفس في أسواق التجزئة

وسجل الكرفس متوسط سعر قدره 273.1 جنيه لعدد 100 وحدة في أسواق التجزئة ليتراوح من 100 جنيه إلى 300 جنيه.

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أسعار الكرات في أسواق التجزئة

وبلغ متوسط سعر كرات نحو 101.7 جنيه لعدد 100 وحدة لتتراوح أسعار الكرات في أسواق التجزئة من 50 إلى 120 جنيهًا.

أسعار الشبت في أسواق التجزئة

وعن أسعار الشبت في أسواق التجزئة، سجل متوسط سعر قدره 176.7 جنيه لعدد 100 وحدة، ليتراوح سعر الشبت من 75 إلى 300 جنيه.

أسعار الجرجير في أسواق التجزئة

وفيما يخص أسعار الجرجير في أسواق التجزئة، بلغ متوسط سعر جرجير نحو 84.3 جنيه لعدد 100 حزمة، ليتراوح سعر الجرجير من 50 إلى 200 جنيه.

أسعار البقدونس في أسواق التجزئة

وعن سعر البقدونس في أسواق التجزئة، سجل متوسط سعر قدره 116.8 جنيه، لتتراوح أسعار البقدونس من 50 جنيهًا إلى 250 جنيهًا.

سعر طبق السلطة، فيتو

أسعار البصل في أسواق التجزئة ببيع الخضراوات

أما سعر البصل، فبلغ متوسط سعر البصل في أسواق التجزئة نحو 19.6 جنيه، ليتراوح من 12 جنيهًا إلى 25 جنيهًا.

وعن أسعار البصل الأخضر عدد 100 واحدة في أسواق التجزئة، فسجل متوسط سعر قدره 227.2 جنيه، ليتراوح سعر البصل الاخضر من 100 جنيه إلى 350 جنيهًا.

أسعار الفلفل في أسواق التجزئة لبيع الخضراوات

وسجل الفلفل الرومي متوسط سعر قدره 15.06 جنيه في أسواق التجزئة، ليتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي من 10 إلى 25 جنيهًا.

أما فلفل حامي فسجل متوسط سعر قيمته 13.65 جنيه، ليتراوح سعر كيلو فلفل حامي في أسواق التجزئة من 8 جنيهات إلى 25 جنيهًا.

أسعار الخيار في أسواق التجزئة اليوم

أسعار خيار صوب، سجل متوسط سعر قدره 11.8 جنيه، ليتراوح سعر الخيار صوب من 4 إلى 15 جنيهًا.

سعر مكونات طبق السلطة، فيتو

أسعار الخس في أسواق التجزئة اليوم

أما أسعار الخس في أسواق التجزئة، بلغ متوسط سعر الخس نحو 20.6 جنيه، ليتراوح سعر الخس عدد 8 وحدات من 3 جنيهات إلى 40 جنيهًا.

أسعار الجزر في أسواق التجزئة اليوم

وعن أسعار الجزر أصفر بعروش في أسواق التجزئة، سجل متوسط سعر قدره 8.9 جنيه، ليتراوح من 5 إلى 10 جنيهات.

وبلغ متوسط سعر جزر أصفر بدون عروش نحو 13.3 جنيه، ليتراوح سعر كيلو الجزر الأصفر من 5 جنيهات إلى 15 جنيهًا.

أسعار البنجر في أسواق التجزئة اليوم

وفيما يخص البنجر سجل متوسط سعر قدره 13.6 جنيه للكيلو في أسواق التجزئة، ليتراوح سعر كيلو البنجر من 5 إلى 25 جنيهًا.

سعر طبق السلطة، فيتو

تكلفة طبق السلطة الخضراء

وبعد أن استعرضنا أسعار الخضراوات المكون الرئيسي لطبق السلطة، نجيب على السؤال الرئيسي بشأن ما هي سعر تكلفة طبق السلطة؟

الحقيقة لا نستطيع أن نحدد سعر موحد لتكلفة طبق السلطة، حيث أن السعر يختلف حسب عدد المكونات وأيضًا وفقًا للكمية المطلوبة على عدد الأسرة، لكن نستطيع تحديد أقل سعر لطبق السلطة الذي يكفي 4 أشخاص، وأسعار 10 مكونات رئيسية فيها.

أسعار مكونات طبق السلطة الرئيسية تكفي 4 أفراد

تتكون من ربع كيلو طماطم بسعر 2.5 جنيه، وقرنين فلفل أخضر بسعر 2.5 جنيه، 3 جزرات بسعر 3.5 جنيه، 15 عودا متنوعا من الشبت والبقدونس والكزبرة والجرجير بسعر 5 جنيهات.

وتشمل طبق السلطة أيضًا، 3 خيارات بسعر 4 جنيهات، ليمون بسعر جنيهين، بصل بسعر جنيهين.

25 جنيهًا أقل سعر لطبق سلطة يكفي 4 أفراد

ومع حساب أسعار مكونات طبق السلطة العشرة التي تكفي 4 أفراد، فضلًا عن إضافة النكهات وخل التفاح والزيت والتوابل نجد أن أقل سعر لطبق السلطة نحو 25 جنيهًا، وترتفع بإضافة مكونات أخرى فمثلًا إضافة فلفل ألوان لطبق السلطة يزيد السعر 7 جنيهات إضافية، وخس كابوتشي بسعر 5 جنيهات.