السبت 26 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، 13.5 جنيه أقل سعر لكيلو البصل في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم السبت 26 أغسطس 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

«فيتو» تنشر في السطور التالية: أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة السبت 26 أغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت

 وسجلت  أسعار الخضار في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر  كيلو الطماطم من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، كيلو البصل من 13.5 إلى 17.5 جنيه، سعر كيلو البطاطس من 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا، الكوسة من سعر 7 إلى 11 جنيهًا.

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وبلغ سعر  خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو جزر بدون عروش سعر من 7 إلى 10 جنيهات، الفاصوليا من 22 إلى 30 جنيهًا، باذنجان رومي من 3 إلى 4 جنيهات، باذنجان بلدي من 4 إلى 6 جنيهات،  باذنجان أبيض من 4 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل حامي صوب ما بين 7 إلى 10 جنيهات،  فلفل حامي بلدي من 7 إلى 10 جنيهات، فلفل رومي صوب من 9 إلى 13 جنيهًا، فلفل رومي بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا،  فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 14 إلى 30 جنيهًا.

وبلغ سعر خيار بلدي من 8 إلى 11 جنيهًا،  البامية من 24 إلى 30 جنيهًا، خيار صوب من 10 إلى 13 جنيهًا، البطاطا سعر من 4 إلى 6.5 جنيه، كيلو الثوم من 24 إلى 30 جنيهًا، الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه. 

وعن أسعار الزيتون في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم السبت، وتراوح سعر زيتون عزيزي لكويد بسعر من 23 إلى 27 جنيهًا، زيتون دولسى وعاص من سعر 19 إلى 23 جنيهًا، زيتون بيكول ومنزيل بسعر من 19 إلى 23 جنيهًا، زيتون تفاحي من 24 إلى 30 جنيهًا، زيتون عجيزي وشملالي من سعر 19 إلى 23 جنيهًا.

وتراوح سعر طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بـ 80 جنيهًا، خس مر بنحو 3 جنيهات،  لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، ليمون أضاليا من 4 إلى 7 جنيهات،  الليمون بلدي من 5 إلى 13جنيها،  قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، قثاء من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

 وبلغ سعر طبق روز ميري وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، كيلو شبت من 140 إلى 150 جنيهًا، كرفس نحو 12 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرنب أحمر بـ 6.5 جنيه، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، كيلو كسبرة من 140 إلى 150 جنيهًا، كيلو جرجير من 140 إلى 150 جنيهًا.

وتراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، فينوكيا بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، خس من 3 إلى 4 جنيهات، البنجر من 2 إلى 4 جنيهات، فجل صيني بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونس سعر من 140 إلى 150 جنيهًا، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة بـ 8 جنيهات.

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