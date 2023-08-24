أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر البصل بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الخميس 24 أغسطس 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

«فيتو» تنشر في السطور التالية: أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة الخميس 24 أغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

وسجلت أسعار الخضار في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الخميس، تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو البصل من 13.5 إلى 17.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، كيلو الطماطم من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، سعر كيلو البطاطس من 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا، الكوسة من سعر 7 إلى 11 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

Advertisements

وبلغ سعر باذنجان رومي من 3 إلى 4 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو جزر بدون عروش سعر من 7 إلى 10 جنيهات، الفاصوليا من 22 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق، باذنجان بلدي من 4 إلى 6 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، باذنجان أبيض من 4 إلى 6 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

وتراوح سعر فلفل حامي صوب ما بين 7 إلى 10 جنيهات، فلفل رومي صوب من 9 إلى 13 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، فلفل رومي بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، فلفل حامي بلدي من 7 إلى 10 جنيهات، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 14 إلى 30 جنيهًا.

وبلغ سعر البامية من 24 إلى 30 جنيهًا، خيار صوب من 10 إلى 13 جنيهًا، البطاطا سعر من 4 إلى 6.5 جنيه، كيلو الثوم من 24 إلى 30 جنيهًا، الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، خيار بلدي من 8 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

وعن أسعار الزيتون في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الخميس، وتراوح سعر زيتون دولسى وعاص من سعر 19 إلى 23 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، زيتون بيكول ومنزيل بسعر من 19 إلى 23 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، زيتون عزيزي لكويد بسعر من 23 إلى 27 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، زيتون تفاحي من 24 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، زيتون عجيزي وشملالي من سعر 19 إلى 23 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

وتراوح سعر كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بـ 80 جنيهًا، خس مر بنحو 3 جنيهات، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، ليمون أضاليا من 4 إلى 7 جنيهات، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، الليمون بلدي من 5 إلى 13جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، قثاء من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

وبلغ سعر كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، كيلو شبت من 140 إلى 150 جنيهًا، كرفس نحو 12 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرنب أحمر بـ 6.5 جنيه، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، كيلو كسبرة من 140 إلى 150 جنيهًا، كيلو جرجير من 140 إلى 150 جنيهًا.

وتراوح سعر فينوكيا بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، خس من 3 إلى 4 جنيهات، البنجر من 2 إلى 4 جنيهات، فجل صيني بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونس سعر من 60 إلى 80 جنيهًا، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة بـ 8 جنيهات.