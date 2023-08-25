أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 25-8-2023 في الدقهلية

أسعار الخضراوات، تحرص “فيتو” على تقديم أسعار الخضراوات بأسواق الدقهلية، وذلك حسب آخر الأسعار المتداولة اليوم الجمعة، بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة.

أسعار الخضراوات بالدقهلية

سجل سعر البطاطس من 10 إلى 12 جنيها للكيلو الواحد، وسعر الباذنجان الرومي من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو والبصل من 12 إلى 20 جنيها.

واستقر سعر الجزر من 8 إلى 12 جنيها، وجاء ذلك وفق رصد ومتابعة آخر أسعار الخضروات بأحد أسواق محافظة الدقهلية

Advertisements

أسعار الخضراوات

سجلت أسعار الخضراوات التالي:

الخيار البلدي من 17 إلى 20 جنيها.

الطماطم من 10 إلى 15 جنيها.

البطاطس من 12 إلى 15 جنيها.

البصل من من 12 إلى 20 جنيها.

الكوسة من 12 إلى 20 جنيها.

الجزر من 8 إلى 12 جنيها.

الكرنب 10 إلى 15 جنيها.

الليمون 20 إلى 30 جنيها.

البسلة 20 إلى 40 جنيه

البامية بلغت 25 إلى 40 جنيها.

الباذنجان الرومي من 5 إلى 8 جنيهات.

الباذنجان الطويل الأسود من 8 إلى 10 جنيهات.

أسعار ورق العنب

وسعر كيلو ورق العنب البلدي يتراوح بين 20- 70 جنيهًا.

سعر كيلو ورق العنب البناتى يتراوح بين 30 - 40 جنيهًا.

أسعار الفلفل

سعر كيلو الفول الأخضر يتراوح بين 5-10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي من من 10 إلى 15 جنيها.

الفلفل الرومي الألوان 35 إلى 45 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي 10 إلى 20 جنيها.

.