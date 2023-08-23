أسعار الخضراوات اليوم، البطاطس ترتفع لـ 11 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

«فيتو» تنشر في السطور التالية: أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة الأربعاء 23 أغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

وسجلت أسعار الخضار في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الأربعاء، تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو البصل من 12 إلى 17 جنيهًا، كيلو الطماطم من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، سعر كيلو البطاطس من 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، الكوسة من سعر 6 إلى 9 جنيهات.

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وبلغ سعر باذنجان رومي من 3 إلى 6 جنيهات، خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو جزر بدون عروش سعر من 7 إلى 10 جنيهات، الفاصوليا من 18 إلى 24 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، باذنجان بلدي من 3.5 إلى 6.5 جنيه، باذنجان أبيض من 4.5 إلى 6.5 جنيه.

وتراوح سعر فلفل حامي صوب ما بين 7 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فلفل رومي صوب من 7 إلى 11 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فلفل رومي بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فلفل حامي بلدي من 7 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 14 إلى 30 جنيهًا.

وبلغ سعر البامية من 24 إلى 30 جنيهًا، خيار صوب من 9 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، البطاطا سعر من 4 إلى 6.5 جنيه، بانخفاض 150 قرشًا عن سعر السابق، كيلو الثوم من 24 إلى 30 جنيهًا، الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، خيار بلدي من 8 إلى 12 جنيهًا، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

وعن أسعار الزيتون في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الأربعاء، وتراوح سعر زيتون دولسى وعاص من سعر 14 إلى 20 جنيهًا، زيتون بيكول ومنزيل بسعر من 14 إلى 20 جنيهًا، زيتون عزيزي لكويد بسعر من 18 إلى 22 جنيهًا، زيتون تفاحي من 20 إلى 28 جنيهًا، زيتون عجيزي وشملالي من سعر 14 إلى 20 جنيهًا.

وتراوح سعر كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بـ 80 جنيهًا، خس مر بنحو 3 جنيهات، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، ليمون أضاليا من 4 إلى 7 جنيهات، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، الليمون بلدي من 5 إلى 15جنيها، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، قثاء من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

وبلغ سعر كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، كيلو شبت من 140 إلى 150 جنيهًا، كرفس نحو 12 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرنب أحمر بـ 6.5 جنيه، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، كيلو كسبرة من 140 إلى 150 جنيهًا، كيلو جرجير من 140 إلى 150 جنيهًا.

وتراوح سعر فينوكيا بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، خس من 3 إلى 4 جنيهات، البنجر من 2 إلى 4 جنيهات، فجل صيني بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونس سعر من 60 إلى 80 جنيهًا، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة بـ 8 جنيهات.